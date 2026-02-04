Экс-главу отдела строительства осудили к двум годам колонии в Аксу

Бывшего руководителя отдела строительства Аксу приговорили к двум годам колонии. Тем временем, в отношение его предшественника и подрядчика проводится расследование по фактам выплаты 451 миллиона за невыполненные объемы при строительстве многоквартирного жилого дома.

— По всем фактам хищений и злоупотребления полномочиями при расходовании бюджетных средств инициированы досудебные расследования. В сфере цифровизации выявили хищение 150 миллионов тенге, в том числе при обеспечении сельской местности интернетом. Подозреваемые находятся под стражей, управлением досудебного расследования прокуратуры области ведется следствие, — добавили в прокуратуре Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодаре молодого экс-полицейского приговорили к штрафу в 24 миллиона тенге. Его признали виновным в получении взятки.