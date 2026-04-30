Экс-главу ФБР обвинили в угрозе Трампу из-за поста в Instagram

Бывший директор ФБР Джеймс Коми предстал перед судом по делу о публикации в соцсетях, которую власти сочли угрозой президенту США Дональду Трампу, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC .

Бывший глава ФБР 29 апреля сдался властям и явился в суд. Поводом для разбирательства стал его пост в Instagram, который вызвал резонанс в США.

В публикации на фотографии были ракушки, выложенные в форме цифр «86 47». Прокуроры утверждают, что «86» в разговорном английском может означать «избавиться», и рассматривают изображение как возможный скрытый намек на насилие в отношении 47-го президента.

Коми отверг обвинения. Он заявил, что не знал о таком значении чисел и не вкладывал в пост никакого скрытого смысла. По его словам, дело носит политический характер.

Это уже второй случай, когда Министерство юстиции США выдвигает против него уголовные обвинения.

На коротком заседании в суде Вирджинии Коми не выступал с заявлениями. Его адвокат Патрик Фицджеральд заявил, что защита будет настаивать на версии о преследовании из мести за политические высказывания.

Генеральный прокурор Тодд Бланш отверг предположения о политической мотивации дела, подчеркнув, что угрозы в адрес президента являются серьезным преступлением.

После общественной реакции Коми удалил публикацию. Позже он пояснил, что видел в изображении лишь «интересное расположение ракушек» во время прогулки.

Суд освободил его без дополнительных условий. Следующее заседание ожидается в Северной Каролине. Коми намерен оспаривать обвинения в полном объеме.

