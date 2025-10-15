Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев отправлен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по ряду тяжких уголовных статей.

По данным следствия, Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 ("Действия, направленные на захват государственной власти"), 274 ("Государственная измена") и 193-1.3.2 ("Легализация имущества, приобретенного преступным путем") УК Азербайджана.

Сабаильский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Отмечается, что Рамиз Мехтиев возглавлял администрацию президента Азербайджана с 1995 по 2019 год, а с 2019 по 2022 год - Национальную академию наук.

Ранее азербайджанские силовики задержали в Иордании обвиняемого в госизмене - обвиняемый в шпионаже Азер Багиров был задержан на территории Иорданского Хашимитского Королевства и доставлен в Азербайджан в результате спецмероприятий СГБ.