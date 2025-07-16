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    17:55, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-глава отдела образования Усть-Каменогорска осуждена за мошенничество

    В городе Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в городском отделе образования, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    Как установлено в суде, одна из сотрудниц отдела предложила своей знакомой устроиться на должность переводчика без выполнения фактической работы. Зарплату фиктивного сотрудника женщина планировала получать на свою банковскую карту. С этой просьбой она обратилась к руководителю отдела, которая согласилась содействовать в оформлении.

    Таким образом, государственному учреждению был нанесён ущерб в размере 1 394 458 тенге.

    В ходе разбирательства обе обвиняемые вину не признали и просили суд оправдать их. Однако суд № 2 города Усть-Каменогорска признал инициатора схемы виновной в мошенничестве и приговорил к трём годам лишения свободы. Бывшая глава отдела образования осуждена по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

    Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

    Ранее сообщалось, что главного санврача в Актобе приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку.

     

    Теги:
    Хищение Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Образование Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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