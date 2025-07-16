Экс-глава отдела образования Усть-Каменогорска осуждена за мошенничество

Как установлено в суде, одна из сотрудниц отдела предложила своей знакомой устроиться на должность переводчика без выполнения фактической работы. Зарплату фиктивного сотрудника женщина планировала получать на свою банковскую карту. С этой просьбой она обратилась к руководителю отдела, которая согласилась содействовать в оформлении.

Таким образом, государственному учреждению был нанесён ущерб в размере 1 394 458 тенге.

В ходе разбирательства обе обвиняемые вину не признали и просили суд оправдать их. Однако суд № 2 города Усть-Каменогорска признал инициатора схемы виновной в мошенничестве и приговорил к трём годам лишения свободы. Бывшая глава отдела образования осуждена по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что главного санврача в Актобе приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку.