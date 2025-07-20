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    16:37, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-глава отдела образования Кызылорды осужден за взятку

    Пресс-служба суда Кызылординской области сообщила, что бывший руководитель городского отдела образования Кызылорды признан виновным в получении взятки и осужден по соответствующей статье уголовного законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    — ⁠В суде № 2 города Кызылорда было рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого. Являясь должностным лицом, наделённым полномочиями по выполнению государственных функций, он получил наличными денежную сумму в размере 500 000 тенге за содействие в трудоустройстве на должность педагога-организатора. После этого он пригласил обратившегося к себе домой и получил оставшиеся 500 000 тенге, тем самым доведя сумму взятки до ранее оговоренного миллиона тенге, — говорится в официальном сообщении.

    Приговором суда обвиняемый признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Получение взятки»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в судебной системе, в органах местного самоуправления, в Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, а также в органах, уполномоченных на регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора.

    Как указано в сообщении, в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 46 Уголовного кодекса, отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней степени безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Также напомним, что недавно в Жамбылской области был осужден руководитель областного департамента экологии за получение взятки.

    Теги:
    Кызылорда Образование Взятка
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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