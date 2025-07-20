Экс-глава отдела образования Кызылорды осужден за взятку

— ⁠В суде № 2 города Кызылорда было рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого. Являясь должностным лицом, наделённым полномочиями по выполнению государственных функций, он получил наличными денежную сумму в размере 500 000 тенге за содействие в трудоустройстве на должность педагога-организатора. После этого он пригласил обратившегося к себе домой и получил оставшиеся 500 000 тенге, тем самым доведя сумму взятки до ранее оговоренного миллиона тенге, — говорится в официальном сообщении.

Приговором суда обвиняемый признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Получение взятки»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в судебной системе, в органах местного самоуправления, в Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, а также в органах, уполномоченных на регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора.

Как указано в сообщении, в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 46 Уголовного кодекса, отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней степени безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Также напомним, что недавно в Жамбылской области был осужден руководитель областного департамента экологии за получение взятки.