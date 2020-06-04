Экс-глава горздрава Алматы Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал ФСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в ФСМС. Ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров стал руководителем управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось , что распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен экс вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров.

Отметим, что Тлеухан Абилдаев на должность руководителя управления общественного здоровья был назначен в декабре прошлого года.

Тлеухан Абилдаев родился 6 ноября 1962 года. В 1985 году окончил Алма-Атинский медицинский институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году медбратом городской клинической больницы №2 в Алматы.

В разные годы работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, а далее главным врачом Таласской центральной районной больницы, главным врачом Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера, начальником департамента здравоохранения Жамбылской области, директором департамента Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области, директором РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза» Министерства здравоохранения РК, заместителем генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК, руководителем департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы.

В 2016 - 2017 годы возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области. В 2018 году был назначен директором филиала по городу Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования».