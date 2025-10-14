РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:04, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Экс-генсек НАТО Столтенберг займет пост главы Мюнхенской конференции

    Бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) после завершения срока его полномочий в королевстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Экс-генсек НАТО Столтенберг займет пост главы Мюнхенской конференции
    Фото: NATO

    — Всем известно, что в начале этого года мне пришлось изменить свои планы по вступлению в MSC, когда премьер-министр Стёре предложил мне присоединиться к его правительству. Мое обязательство председательствовать в MSC остается неизменным. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Совету фонда MSC сейчас и занять пост председателя после завершения моей государственной службы в Норвегии, — подчеркнул Столтенберг.

    Первоначально экс-генсек НАТО должен был сменить своего предшественника Кристофа Хойсгена на посту председателя MSC в середине февраля текущего года, однако в кратчайшие сроки отказался от этой идеи после того, как премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил ему стать министром финансов в своем кабинете. Обязанности председателя MSC с тех пор перешли к его заместителям Бенедикту Франке и Райнеру Рудольфу. Ишингер занимал пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности с 2009 по 2022 годы.

    Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. 

    62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года.

    Напомним, 1 октября 2024 года Йенс Столтенберг, занимавший пост Генсека НАТО официально передал полномочия Марку Рютте.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    НАТО Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают