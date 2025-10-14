Экс-генсек НАТО Столтенберг займет пост главы Мюнхенской конференции

— Всем известно, что в начале этого года мне пришлось изменить свои планы по вступлению в MSC, когда премьер-министр Стёре предложил мне присоединиться к его правительству. Мое обязательство председательствовать в MSC остается неизменным. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Совету фонда MSC сейчас и занять пост председателя после завершения моей государственной службы в Норвегии, — подчеркнул Столтенберг.

Первоначально экс-генсек НАТО должен был сменить своего предшественника Кристофа Хойсгена на посту председателя MSC в середине февраля текущего года, однако в кратчайшие сроки отказался от этой идеи после того, как премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил ему стать министром финансов в своем кабинете. Обязанности председателя MSC с тех пор перешли к его заместителям Бенедикту Франке и Райнеру Рудольфу. Ишингер занимал пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности с 2009 по 2022 годы.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года.

Напомним, 1 октября 2024 года Йенс Столтенберг, занимавший пост Генсека НАТО официально передал полномочия Марку Рютте.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.