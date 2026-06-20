Экс-футболист «Милана» перешел в «Астану»

Футбольный клуб «Астана» объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Меркелем, передает корреспондент агентства Kazinform.

34-летний футболист продолжит карьеру в составе столичной команды после ухода из «Жениса». Условия соглашения между сторонами не разглашаются.

Меркель является воспитанником итальянского «Милана». За свою карьеру он также выступал за «Дженоа», «Удинезе», английский «Уотфорд», нидерландский «Хераклес» и ряд других европейских клубов.

Кроме того, полузащитник защищал цвета национальной сборной Казахстана.

Последним клубом игрока был «Женис». В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, проведя на поле 707 минут и отметившись одной результативной передачей.

Для Меркеля «Астана» стала вторым клубом в Казахстане и 16-й командой в профессиональной карьере.

Ранее столичный клуб узнал потенциальных соперников на старте Лиги конференций-2026/27.