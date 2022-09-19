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Экс-директорам платных парковок продлили арест в Алматы
19 Сентября 2022, 13:56

Экс-директорам платных парковок продлили арест в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову и бывшему генеральному директору ТОО «AlanParking» Мухтару Базарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 12 сентября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Принбекова до 6 месяцев до 15 октября. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Специализированный межрайонный следственный суд также 22 августа удовлетворил ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Мухтара Базарбаева до шести месяцев до 26 сентября 2022 года.

В апреле этого года экс-директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова и экс-руководителя ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева арестовали на два месяца. Затем им продлили срок содержания под стражей.


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