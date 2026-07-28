Экс-директора станции скорой помощи Астаны осудили на 9 лет

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему директору ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата столицы и трем его бывшим сотрудникам по делу о хищении бюджетных средств, передает Kazinform.

Как сообщили в суде, бывший директор предприятия, а также руководитель отдела транспортного обеспечения и главный механик, совмещавший должность заведующего складом, признаны виновными в хищении вверенного имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что в период с 2020 по 2023 год, во время действия режима чрезвычайной ситуации в Казахстане, руководство станции скорой помощи под предлогом оперативного ремонта санитарного транспорта и экономии бюджетных средств организовало на предприятии станцию технического обслуживания. При этом были незаконно списаны автозапчасти для санитарных автомобилей, а также заключены фиктивные договоры на оказание услуг с лицом, которое фактически работы не выполняло.

В результате предприятию причинен ущерб на сумму более 443 млн тенге. Ущерб потерпевшей стороне не возмещен.

Кроме того, суд установил, что в 2023 году работник станции технического обслуживания предприятия похитил имущество на сумму более 268 тыс. тенге, используя свое служебное положение.

Подсудимые, за исключением последнего, вину не признали и просили суд оправдать их. Работник станции техобслуживания признал вину, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал об освобождении от наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в условиях чрезвычайной ситуации. Смягчающим обстоятельством для двух подсудимых и работника станции техобслуживания стало наличие малолетних детей.

По приговору суда бывший директор станции скорой медицинской помощи осужден к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Его сообщники получили по 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Работнику станции технического обслуживания назначено 2 года ограничения свободы. Вместе с тем он освобожден от наказания на основании Закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 443 млн тенге удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о задержаниях на станции скорой медицинской помощи в Астане сообщалось в январе 2026 года.