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Экс-аким Ауэзовского района Алматы стал главой Центрального аппарата партии «Nur Otan»

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Августа 2019, 17:13
Экс-аким Ауэзовского района Алматы стал главой Центрального аппарата партии «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-аким Ауэзовского района Алматы Ануар Ускенбаев стал руководителем центрального аппарата партии «Nur Otan». Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководителем Центрального аппарата партии назначен Ануар Ускенбаев. В разные годы работал в Счетном комитете, имеет большой региональный опыт, возглавлял Службу аудита партии. Уверен, с его приходом реализация поручений Елбасы по «перезагрузке» партии «Nur Otan» будет усилена», - говорится в посте.

Ануар Ускенбаев родился 26 февраля 1976 года в Таразе. В разное время работал в министерстве индустрии, более 5 лет в Счетном комитете. Был руководителем Службы внутреннего аудита Центрального аппарата партии «Nur Otan» .

В 2015 году назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

С 2016 года занимал должность руководителя управления жилья и жилищной инспекции города.

С сентября 2018 года был акимом Ауэзовского района Алматы.

Фото: www.auezov.almaty.kz

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