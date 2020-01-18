Экс-аким Алатауского района Алматы подозревается в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района г.Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года».

Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс.тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ.

Экс-акима района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Как сообщалось 17 января 2020 года, распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами маслихата вместо Шахмердена Рыспаева новым акимом Алатауского района назначен Азамат Калдыбеков.