-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:51
-
-
вчера 23:00
-
-
вчера 22:21
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
Экс-аким Алатауского района Алматы подозревается в коррупции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района г.Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.
Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года».
Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс.тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ.
Экс-акима района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.
Как сообщалось 17 января 2020 года, распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами маслихата вместо Шахмердена Рыспаева новым акимом Алатауского района назначен Азамат Калдыбеков.
- «Горбатый мост» столицы обследуют для проведения капремонта
- Аким столицы ознакомился с ходом строительства мечети
- Полицейские Алматы спасли пропавшего на БАО иностранца
- Трассы из Нур-Султана замело: на линии остаются три пригородных маршрута
- В Павлодаре с улиц за день вывезли 2,5 тысячи тонн снега
- Два пригородных маршрута временно приостановили в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана