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Экотуризм: 13 маршрутов по курортной зоне разработали в СКО

15 Февраля 2022 21:56
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Экотуризм: 13 маршрутов по курортной зоне разработали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Имантауско-Шалкарской курортной зоне Северо-Казахстанской области намерены развивать экологический туризм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Курортная зона расположена в Айыртауском районе. Мы уже рассказывали о том, что это место сравнивают со Швейцарией из-за природного ландшафта. У курорта неплохие перспективы. Недавно в областном акимате отмечали , что туристов здесь в прошлом году побывало больше, чем в Зеренде.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития рассказали, что в курортной зоне планируют развивать ставший популярным экологический туризм.

«Утверждается Генеральный план развития государственного национального природного парка «Кокшетау», в рамках которого разработана Концепция развития национального парка. Уже разработаны 13 маршрутов. Пешие маршруты - на сопки «Казантау», «Два брата», на которых будут оборудованы смотровые площадки. На водном маршруте - посещение острова «Казачий» на озере Имантау. Для любителей активного вида отдыха будут организованы конные и велосипедные маршруты с посещением сакральных объектов, в том числе мемориальный комплекс «Карасай и Агынтай батыров», усадьбы Айганым и археологических раскопок «Поселение «Ботай», - рассказал заместитель руководителя управления Данияр Исаев.

Планируется строительство набережной на озере Имантау c оборудованием пляжной зоны.

«Ведутся переговоры с частными инвесторами по строительству глэмпинг-парков, экоотелей, современных баз отдыха с круглогодичным режимом работы, площадок для автокараванинга и этноаулов. В этом году будет осуществлено финансирование на разработку проектно-сметной документации на транспортную и инженерную инфраструктуру в самом национальном парке, что положительно скажется на привлечении инвесторов, туристов и переводу баз отдыха на круглогодичный режим работы», - добавил Д.Исаев.

Для удобного ориентирования туристов в этом году построят три визит-центра. В них можно будет получить полную информацию о достопримечательностях, сакральных объектах, базах отдыха и туристических маршрутах. Один центр уже строится.

Отметим, что впервые о развитии экологического туризма в Северо-Казахстанской области говорили на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходил в Петропавловске в 2018-м году.


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#Северо-Казахстанская область   #Туризм   #Экология   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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