Экостандарты для банных комплексов разъяснили владельцам бизнеса в Алматы

В Алматы прошла встреча с владельцами банных комплексов, на которой обсуждались вопросы охраны атмосферного воздуха и внедрения новых экологических требований для объектов третьей категории, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной темой встречи стали практические меры по снижению выбросов и подготовка бизнеса к новым экологическим стандартам. Особое внимание уделялось предприятиям малого и среднего бизнеса, оказывающим бытовые услуги, включая банные комплексы.

В ходе обсуждения рассматривались вопросы использования более чистых видов топлива, установки систем очистки выбросов, а также соблюдения экологических нормативов.

Предприниматели также интересовались сроками адаптационного периода, техническими возможностями модернизации и вариантах поддержки.

Специалисты Eco Almaty подчеркнули, что работа по внедрению новых требований ведется поэтапно. В рамках этого предприниматели получат консультации и сопровождение. Они отметили, что понимают специфику работы подобных объектов. Цель инициативы заключается не в ограничении деятельности, а в улучшении качества воздуха и создании более безопасной городской среды.

Напомним, в конце 2025 года в городе Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Новые экологические стандарты для объектов третьей категории направлены на снижение загрязнения воздуха, развитие экологичных технологий и контроль за соблюдением нормативов выбросов в Алматы. Они вступят в законную силу с начала 2027 года.