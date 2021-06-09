Экосистемы в сфере АПК создадут во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять лет в Казахстане планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн. тенге в сфере АПК. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения объемов производства продукции АПК в целом по республике за пять лет планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн. тенге», - сказал Сапархан Омаров.

На сегодняшний день, по словам министра, данные инвестиционные проекты отработаны с акиматами регионов и инвесторами. Подписаны соответствующие Дорожные карты, в рамках которых Министерством на постоянной основе проводится мониторинг и контроль за их реализацией.

Глава Мисельхоза пояснил, что приоритетом Нацпроекта по поручению Главы государства станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

«Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью. Экосистемы будут созданы во всех регионах страны с учетом региональной специализации», - добавил Сапархан Омаров.