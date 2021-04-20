Экосистемы по производству и переработке зерна планируют создать в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проектах по производству зерна и мясу птицы рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, к примеру, в растениеводстве создается экосистема по производству и переработке зерна в Северо-Казахстанской области с якорным предприятием ТОО «BioOperations», которая объединяет завод по глубокой переработке зерна, комбикормовый завод, птицекомплекс, молочно-товарную ферму и сельхозпроизводителей, которые обеспечивают эти предприятия сельхозсырьем», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Аналогичные экосистемы, по его словам, планируется создать во всех регионах страны с учетом региональной специализации.

«В целом, в рамках импортозамещения до 2024 года планируется запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм ежегодно, 9 мясоперерабатывающих предприятий, а также строительство 1 нового сахарного завода в Жамбылской области. Предполагается закладка новых интенсивных садов на площади 6,6 тысячи га. Введение данных проектов позволит создать порядка 20 тысяч рабочих мест на селе», - заключил министр.

Ранее С. Омаров поделился планами по развитию агропромышленного комплекса в ближайшие годы.

«В настоящее время министерством разрабатывается Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, в котором стоят социально-экономические задачи: стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей; создание 70 тысяч семейных хозяйств; обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек; создание 7 экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств», - сказал Сапархан Омаров.