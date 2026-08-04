Экосистема по производству авиационного топлива будет создана в городе Алатау

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с основателем гонконгской компании Full Vision Capital доктором Питером Ли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики, в частности, в области развития производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF), внедрения интеллектуальных энергетических решений и современных систем накопления энергии.

Особое внимание было уделено запуску первого практического пилотного проекта на территории города Алатау.

— Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» предоставляет инвесторам правовую определенность, стабильные налоговые условия и режим «одного окна». Город Алатау может стать пилотной площадкой для локализации технологий и вашего девелоперского опыта. Правительство готово оказать необходимую поддержку, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Питер Ли представил свое видение дальнейшего сотрудничества, направленного на создание долгосрочной и масштабируемой модели партнерства между Full Vision Capital и Республикой Казахстан.

— Для нас большая честь сотрудничать с Правительством Казахстана в поддержке «зеленой» трансформации города Алатау. В рамках этого партнерства мы рассчитываем внедрить инновационные технологии, которые помогут Алатау, а также Казахстану в целом сформировать новый международный стандарт устойчивого городского развития, — отметил доктор Питер Ли.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по проекту Green Kazakhstan между Alatau City Authority, министерствами энергетики, сельского хозяйства и транспорта Республики Казахстан и компанией Full VisionCapital.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Документ предусматривает проработку создания интегрированной экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива — от выращивания сельскохозяйственного сырья до его переработки и выпуска готовой продукции. Также стороны изучат возможности внедрения решений в области умной энергетики и никель-водородных систем накопления энергии для повышения надежности энергоснабжения и интеграции возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр поручил профильным государственным органам и AlatauCity Authority оказать содействие в реализации пилотных проектов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Full Vision Capital, основанная доктором Питером Ли, является инвестиционно-инкубационной платформой, ориентированной на развитие проектов в сфере «зеленой» экономики и передовых технологий. Компания специализируется на интеллектуальных энергетических решениях и современных экологических технологиях. Доктор Питер Ли является председателем Henderson Land Group, The Hong Kong and China Gas CompanyLimited (Towngas) и Towngas Smart Energy Company Limited — компаний, акции которых обращаются на Гонконгской фондовой бирже.

Ранее сообщалось о том, что производство авиатоплива из масличных культур могут запустить в Alatau City.