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    13:33, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали на более 214 млн тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На въездах в Алматы с начала весны работают обновленные экопосты. За последние девять месяцев в отношении водителей составлены протоколы на сумму более 214 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что на сегодня в Алматы работают 9 экопостов.

    «В настоящее время в работе 9 экологических постов. Один экологический пост «Аян» закрыт в связи с дорожными работами Алтын орда. Планируется установить 9 экологических постов. За 9 месяцев текущего года составлено 14 727 протоколов на сумму 214 793 295 тенге (полная сумма без 50%)», - отметили в полиции.

    Ранее сообщалось, как работают обновленные экопосты при въезде в Алматы. За превышение нормы токсичности предусмотрен административный штраф.

    «Административный штраф приписывается по статье 434. Первый раз это будет как предупреждение со штрафом в размере 2 МРП, если транспорт остановлен во второй раз, то уже 5 МРП, а если повторяется в третий раз, владелец авто должен будет уплачивать штраф в размере 10 МРП. Поэтому при получении предупреждения владелец авто незамедлительно должен обратиться в специализированные организации, где транспорт пройдет проверку на госстандарт и лабораторную сверку», - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы города Алматы Ержан Узабаев.

    В управлении зеленой экономики города летом сообщили, что все экопосты оснащены специальным оборудованием – газоанализаторами и дымомерами.

    Также сообщалось, что на новых экопостах при помощи многокомпонентных газоанализаторов будут проверять выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. Дизельные машины будут проверять на дымность выхлопных газов. Автомобили на бензине проверяются с помощью газоаналитического оборудования. А дизельные - с помощью дымометров.

    Стоит отметить, что для улучшения экологической ситуации в Алматы ужесточена проверка грузового транспорта, специализированной и строительной техники на токсичность выхлопных газов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы появятся 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных. В акимате города позже рассказали , где в городе будут установлены экопосты.

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    Транспорт Экология Алматы
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