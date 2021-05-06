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    15:08, 06 Май 2021 | GMT +6

    Экопосты в Алматы: сколько нарушений было выявлено

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На въездах в Алматы работают обновленные экопосты. За последние семь месяцев было зафиксировано превышение нормы токсичности у 2265 автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении зеленой экономики города, всего в городе работают пять экопостов и передвижной экопатруль. Они оснащены специальным оборудованием – газоанализаторами и дымомерами. На всех постах работают дежурные экологи-операторы и сотрудники МПС.

    Для улучшения экологической ситуации в Алматы ужесточена проверка грузового транспорта, специализированной и строительной техники на токсичность выхлопных газов.

    «Всего за период работы экопостов и передвижного экопатруля было произведено 60 тысяч единиц замеров. Превышение было зафиксировано у 2265 автомобилей с ноября 2020 по май 2021 года», - сообщили в управлении.

    Ранее сообщалось, как работают обновленные экопосты при въезде в Алматы. За превышение нормы токсичности предусмотрен административный штраф.

    «Административный штраф приписывается по статье 434. Первый раз это будет как предупреждение со штрафом в размере 2 МРП, если транспорт остановлен во второй раз, то уже 5 МРП, а если повторяется третий раз, владелец авто должен будет уплачивать штраф в размере 10 МРП. Поэтому при получении предупреждения владелец авто незамедлительно должен обратиться в специализированные организации, где транспорт пройдет проверку на госстандарт и лабораторную сверку», - рассказал ранее заместитель начальника местной полицейской службы города Алматы Ержан Узабаев.

    Напомним, в Алматы установят 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных. Будут производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине и дизельном топливе. Также сообщалось, где в городе будут установлены экопосты.


    Теги:
    Транспорт Экология Алматы
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