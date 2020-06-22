Экопосты на месте блокпостов появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют осуществить несколько экопроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская, отметила, что совместно с сообществами и экспертами обсуждены и планируется запустить несколько городских проектов, среди которых: обустройство велодорожек (велополосы) - 28 км; запуск экопостов на месте блокпостов и мобильные лаборатории для замеров газовых выхлопов; увеличение выделенных полос для общественного транспорта; утилизация автомобильных масел, шин, запчастей на СТО и пунктах замены масел.

«Установка экобоксов в ВУЗах, школах, бизнес-центрах, в офисах, госучреждениях. Организация пунктов приема макулатуры, пластиковых отходов и стеклотары. Кроме того, создана рабочая группа, в которую вошли экологические ассоциации, ученые, заинтересованные жители», - отметила она.

Она подчеркнула, что после стабилизации эпидемиологической ситуации будут запущены временные пешеходные зоны с перекрытием проезжей части для всех видов транспорта, кроме общественного и спецмашин.

Вместе с тем в городе рассчитывают, что к 2025 году вредные выбросы в атмосферу существенно сократятся.



