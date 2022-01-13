Экопосты были сожжены во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков в Алматы были сожжены 13 экологических постов, четыре поста разграблены и разбиты, только два остались целыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время идет восстановление четырех поврежденных постов. До конца недели они будут восстановлены, 13 постам требуется больше времени на производство и монтаж.

Сожженные экопосты по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева демонтированы, ведутся работы по установке обновленных постов.

«После восстановления экологических постов ответственные сотрудники будут продолжать делать замеры, однако после режима ЧП временно штрафы выписываться не будут. О полном возобновлении работы экопостов будет сообщено дополнительно», - отметили в городском штабе.

Как сообщалось ранее, экопосты оснащены специальным оборудованием – газоанализаторами и дымомерами. При помощи многокомпонентных газоанализаторов на них проверяют выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода.