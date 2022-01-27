Экономные и достигающие большого соцэффекта решения должны приниматься при застройке городов - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономные, но при этом достигающие большого социального эффекта решения должны приниматься при застройке городов. Об этом заявил председатель совета Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ерлан Аукенов, выступая на круглом столе по вопросам новых подходов к формированию городского пространства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городское население Казахстана ежегодно растет порядка на 250 тыс человек. Это почти в два раза больше, чем в целом по стране. Причем ¾ приходится на крупные города нашей страны. Это равносильно появлению таких городов как Кызылорда, Уральск, Костанай. Если мы посмотрим на экономический эффект, то только содержание такого города обходится в более 100 млрд тенге. Если мы посмотрим на инфраструктуру, то дополнительно это потребует 1, 1 трлн тенге на необходимую инфраструктуру - начиная от дорог, строительства школ, больниц и так далее. Если к этому количеству еще добавить необходимое количество жилья, то это 1,6-1,7 трлн тенге. То есть речь идет о сумме почти в три триллиона тенге. Это миграционное давление на города, которые сегодня возникают. Это почти 1/5 бюджета страны», - сказал Ерлан Аукенов.

Спикер отметил, что только научные подходы смогут сделать наши города устойчивыми и обеспечить баланс их развития и благосостояния.

«Речь идет о том, чтобы строить там, где нужно и достигать максимального как социального, так и экономического эффекта. Для сравнения, когда мы строим большой спортивный комплекс за 30 млрд тенге, который посещает 600 человек в день, а порой строится спорткомплекс за 300 млн тенге, который тоже посещает 600 человек в день, но в 100 раз дешевле. Именно такие решения должны находить себя на практике в городах нашей страны. Экономные, но при этом достигающие большого социального эффекта», - подчеркнул Ерлан Аукенов.