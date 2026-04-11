Экономист рассказал, что изменится для заемщиков после новых правил ЕНПФ

Соответствующий приказ министра промышленности и строительства вступает в силу 17 апреля 2026 года. Изменения усиливают роль пенсионных накоплений в ипотечных сделках и расширяют их применение в банковских продуктах. Речь идет о более тесной интеграции этих средств в процессы покупки и финансирования жилья.

— Если говорить о практической стороне, то пенсионные накопления становятся частью ипотечного процесса через банки. Средства не передаются гражданину напрямую и сразу направляются в сделку. Это снижает необходимость в большом первоначальном капитале и упрощает вход в ипотеку. В результате сама структура кредитования становится более стандартизированной и понятной, — пояснил он.

Экономист также обратил внимание на то, как банки будут перестраивать свои кредитные предложения в новых условиях. По его словам, это приведет к изменению формата ипотечных продуктов.

— Можно ожидать, что банки начнут формировать более комплексные ипотечные решения. В них будут объединяться разные элементы сделки, включая дополнительные расходы. Это делает продукт более целостным с точки зрения структуры. При этом усиливается роль банков как ключевых участников, которые контролируют весь процесс, — сказал Искаков.

Отдельно он остановился на рефинансировании действующих ипотечных займов и его влиянии на рынок. Этот инструмент, по его оценке, может изменить поведение банков в конкурентной среде.

— Рефинансирование становится более гибким инструментом для заемщиков. Оно позволяет переводить ипотеку в другой банк и оптимизировать условия обслуживания долга. Это усиливает конкуренцию между банками и стимулирует их пересматривать кредитные предложения. В итоге рынок становится более динамичным, — отметил он.

Эксперт Бауыржан Искаков также подчеркнул, что пенсионные накопления остаются строго целевыми средствами и проходят только через банковские механизмы. Также сохраняется ограничение в виде порога достаточности, который определяет доступ к этим средствам.

По его оценке, изменения могут повысить спрос на ипотеку, особенно среди тех, кто ранее не мог выйти на рынок из-за нехватки первоначального взноса. При этом он не ожидает резкого роста цен, учитывая текущую структуру рынка.

В целом, как отметил экономист, пенсионные накопления постепенно превращаются в дополнительный инструмент, который влияет не только на долгосрочные сбережения, но и на активность ипотечного рынка.