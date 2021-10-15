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    12:11, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Экономику Павлодарской области продолжают диверсифицировать за счет АПК

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За два года валовой объем продукции в агропромышленном комплексе Павлодарской области вырос с 255 млрд тенге до 350 млрд тенге. Власти традиционно индустриального региона ведут системную работу по диверсификации экономики области, в том числе за счет АПК. О том, что служит точками роста для этого сектора, после объезда районов рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

    Прежде всего, это развитие орошаемого земледелия и агротехнологий, написал глава региона в своих соцсетях . Только за один прошлый год в регионе освоили около 25 тысяч га богарных земель, по итогам этого года ожидается еще плюс 5 тысяч га, что в итоге составит 137 тысяч га орошаемых площадей.

    «За счет небольшого участка пастбищной земли, который обычно в июне уже не представляет никакого интереса ни для населения, ни для домашнего скота, мы получили продукции на 350 миллионов тенге. Поэтому мы намерены развивать орошение, тем более что Иртыш протекает в двух шагах от наших площадей. В ближайшие годы хотели бы ввести еще две тысячи гектаров орошения», - рассказал акиму области крестьянин из Иртышского района Оразалы Айтимов, который в этом году провел оросительную систему на 630 га.

    Результаты дает и диверсификация посевов, пишет аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. В этом году в регионе значительно увеличили объемы гречихи, теперь готовятся собрать почти половину от всего урожая этой культуры по стране. В районе Теренколь Абылкаир Скаков пообщался с одним из крестьян, выращивающих гречиху.

    «Мы выращиваем гречиху сорта «Девятка», которую переработчики забирают с радостью, - поделился Игорь Щербак. - Под эту культуру в этом году мы выделили 1,2 тысячи гектаров. Мы уже свалили гречиху и ждем, когда она подсохнет. Надеюсь, урожайность составит не менее 8-10 центнеров с гектара».

    В Павлодарской области также пересмотрели некоторые механизмы субсидирования. Теперь субсидии на корма стали получать и мелкие хозяйства. В этом году 500 млн тенге распределят среди тысячи фермерских и крестьянских хозяйств – по 10 тысяч тенге на голову КРС и 3 тысячи тенге – МРС.

    «Наши планы по диверсификации региональной экономики за счет АПК работают. За два года объем валовой продукции в агропромышленном комплексе увеличился с 255 млрд тенге до 350 млрд тенге, рост практически по всем направлениям. Хочу от души поблагодарить наших аграриев и уверить, что мы продолжим уделять сельскому хозяйству особое внимание», - написал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

    Напомним, в этом году аграрии Павлодарской области бьют 30-летний рекорд : планируют собрать более 1 млн тонн зерновых культур и 600 тысяч тонн картофеля.

    Теги:
    Сельское хозяйство Павлодарская область
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