«Экономика простых вещей» в СКО: более 80% проектов приходятся на сферу сельского хозяйства

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили реализацию проектов по программе льготного кредитования «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов сообщил, что основную долю – 152 проекта из 188 - занимают проекты, связанные с производством в агропромышленном комплексе. На создание новых производств направлены 12 проектов, на расширение действующих предприятий - 176 проектов.

«Наибольшее количество проектов поступило за период действия программы по городу Петропавловску – 25 проектов, по Кызылжарскому и Мамлютскому районам поступило по 17 проектов. Наименьшее количество проектов за весь период действия программы поступило из района Шал акына – 9, Уалихановского – 8 и 7 - из Есильского района», - проинформировал А. Ашметов.

Он отметил значительное снижение количества проектов по программе экономики простых вещей в этом году. Кредитование получили всего 20 проектов на сумму 14,8 млрд тенге, тогда как в прошлом году за те же 9 месяцев было 136 проектов на 18,7 млрд тенге. А.Ашметов обратил внимание на объем кредитования, который снизился всего на 4 млрд тенге.

«За прошедшие девять месяцев от предпринимателей Петропавловска поступило всего 4 проекта, от Мамлютского района - три проекта. Из Есильского, Г.Мусрепова и Тимирязевского районов – ни одного», - добавил А. Ашметов.

Глава региона Кумар Аксакалов считает, что акимам районов нужно чаще встречаться с представителями бизнеса, провести анализ потенциала рынка, определить, какие производства необходимы району.

«Акимы районов знают о потребностях района и села. Результаты мониторинга и анализа должны быть не просто отчетом, а поддержкой предприимчивого населения. Госорганы являются источником информации. В каждом районе надо создать базу данных, где население видит доступные ниши. Многие думают, что у нас ограничена сфера. Ничего подобного. Регулярно езжу по районам и вижу это. Один из важнейших экономических эффектов реализации программы - создание 1 175 новых рабочих мест. Тем не менее, не все районы на должном уровне работают. Поддержка, которую оказывает государство, дает мультипликативный эффект экономике региона: налоги, заработная плата, улучшение качеств жизни, в конце концов. Вместе с тем 39 проектов не предусматривают создание новых рабочих мест. Таких проектов должно быть меньше. Это нужно отрабатывать в будущем акиматам районов и палате предпринимателей. Отсекать те, где не предусмотрено создание рабочих мест», - сказал К. Аксакалов.



