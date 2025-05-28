Экономика на карте: почему география важнее, чем кажется

Мероприятие организовано Фондом экологии и образования EcoForming при поддержке компании «Шеврон», методическом содействии республиканского научно-практического центра «Дарын», центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», а также с контентным сопровождением редакции журнала National Geographic Qazaqstan.

В олимпиаде принимали участие школьники 7–8-х классов со всего Казахстана, получившие возможность раскрыть свой потенциал юных географов.



Основными задачами прошедшего состязания стали повышение интереса и мотивации детей к изучению географии, развитие исследовательских навыков у школьников.

Сегодня география в мире приобретает статус обширной и прогрессивной области науки, которая охватывает большой спектр направлений. Ведь по своей сути география — это элементарная наука, изучающая природу, территории стран, рельеф и поверхность Земли.

Однако в Казахстане географии как науке не уделяется должного внимания, хотя она является основой для подготовки необходимых кадров. Мы занимаем большую территорию, и, казалось бы, запасы природных ресурсов неистощимы. Однако это не так, и в ближайшем будущем нам понадобятся высококвалифицированные специалисты по разведке и добыче.

Кроме того, эта дисциплина актуальна для страны в плане национальных экономических интересов — это и геологоразведочные работы, и сфера природных ресурсов, и подготовка необходимых новых кадров.

Таким образом, значение дисциплины в школьном образовании и актуальность преподавания географии растут изо дня в день, а все потому, что она предлагает широкий спектр разных данных.



Фото: Ерболат Шадрахов

В связи с этим проведение такого мероприятия, как национальная олимпиада, — не просто состязание на лучшее знание предмета, но в первую очередь стремление доказать важность географии как науки, выявить исследовательские навыки и потенциал участников.

Компания «Шеврон» является основным партнером олимпиады по географии уже третий год. Для компании такой вклад в развитие школьного образования — это возможность внести свою лепту в повышение качества образования, а также в раскрытие научного потенциала казахстанской молодежи. Тема развития образования и науки близка компании с точки зрения необходимых кадровых ресурсов в будущем и приоритетных направлений в рамках социальной ответственности.

Немного истории. Около пяти лет назад редакция журнала National Geographic Qazaqstan в сотрудничестве с центром «Астана дарыны» пришли к выводу, что необходим новый формат для раскрытия потенциала и исследовательских навыков юных географов. Инициативу поддержал Фонд экологии и образования EcoForming, который в последующем взял на себя роль соорганизатора олимпиады.

Идея возникла в первую очередь потому, что нужен был новый подход к такого рода мероприятиям, чтобы готовить школьников к международным соревнованиям, которые проводятся по другим стандартам и акцент в которых смещен на практическую составляющую.

В течение первых трех лет совместный проект апробировали в масштабах Астаны, последние два года он вышел за рамки одного города, получив распространение в Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Таким образом, олимпиада приобрела статус национальной, и ребята из разных регионов соревнуются уже на республиканском уровне.

Но все же у этой олимпиады есть отличие от других республиканских. В ней акцент делается на функциональную грамотность — умение детей использовать полученные знания по географии в реальной жизни, то есть изучение дисциплины обязательно должно иметь продолжение в прикладном аспекте.



Фото: Ерболат Шадрахов

Журнал National Geographic Qazaqstan поддерживает проект контентом с первых дней, обеспечивая содержательную и фактологическую сторону организации олимпиады. Также редакция проводит семинары, тренинги и мастер-классы для учителей в рамках мероприятия для ознакомления педагогической общественности с новыми трендами и передовыми подходами в обучении географии.

Семинары проводятся и для целевой аудитории — учащихся 7–8-х классов. Школьники именно этого возраста попали в поле зрения организаторов неслучайно. Именно в среднем звене школьная программа делает упор с общих предметов на конкретные направления.

Олимпиада длится, как правило, 4–5 дней и проводится в форме УТС (учебно-тренировочные сборы). Эти дни посвящены проведению познавательных семинаров, включая научные семинары и профориентацию, чтобы помочь детям определиться с будущей профессией. Ведь география — это междисциплинарный предмет, с которым можно поступить на более чем 40 специальностей в вузах.

Данные мероприятия преследуют одну цель — повысить статус географии как науки, ведь сегодняшняя география это междисциплинарное направление, которое требует как географической грамотности, так и знания математики, химии, биологии и физики. Именно поэтому во время научных семинаров дети учатся применять географические знания для изучения других наук.

Фото: Ерболат Шадрахов

В этом году у школьников появилась уникальная возможность поучаствовать в международных соревнованиях. Ученики, победившие в отборочном туре на английском языке, впервые представят Казахстан на Азиатских сборах в Таиланде в рамках международного соревнования по географии. Отборочный тур, в свою очередь, проводится среди призеров олимпиад азиатских стран.

Таким образом, учащиеся, на протяжении нескольких лет участвующие в олимпиадах, слушающие семинары и оттачивающие свои практические навыки, теперь могут попробовать свои силы и показать умения на международном уровне.

То есть проводимые мероприятия для школьников и учителей обретают свое логическое продолжение, впервые выводя молодежь нашей страны на авторитетную мировую площадку. Это открывает новые горизонты как для молодых людей, их научных руководителей, так и для нашей страны в целом.