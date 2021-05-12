Экономика Казахстана вышла на траекторию роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восстановительная динамика отмечается во всех отраслях экономики. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин, отмечая итоги социально-экономического развития за январь-апрель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам четырех месяцев текущего года нам удалось обеспечить выход экономики Казахстана на траекторию роста. Благодаря принятым мерам обеспечена положительная динамика роста экономики, в том числе в производстве товаров и услуг. Темпы роста национального производства за январь-апрель составили плюс 0,7%. Восстановительная динамика отмечается во всех отраслях экономики. Наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор. По результатам 4 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности рост составил 7,7%. Это самые высокие за последние 10 лет темпы роста», – рассказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что высокие темпы роста отмечены в машиностроении 20,6%, в том числе в автомобилестроении 25,4%, производстве локомотивов и вагонов 49,7%, электрического оборудования – 10,2%, компьютеров, электронного и оптического оборудования – 52,3%.

«Также высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность; легкая промышленность, в том числе производство одежды; металлургия, в том числе цветная и черная; производство продуктов питания; фармацевтика и нефтепереработка. Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе, включая производство строительных материалов на 26,5%, строительство на 12,5% и ввод в эксплуатацию жилья 13,3% или 3,5 млн квадратных метров», – проинформировал премьер-министр страны.

Также Аскар Мамин отметил, что в сельском хозяйстве темпы роста составили 3%. На фоне роста привлекательности отрасли, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания увеличились на более чем 50%. Рост инвестиций в основной капитал по всей экономике без учета горнодобычи составил 32,3%.

«Одним из наиболее значимых факторов роста экономики стала положительная динамика в секторе услуг. Положительные темпы роста отмечены в таких отраслях сферы услуг как торговля, связь, операции с недвижимым имуществом, финансовая и страховая деятельность», – отмечает глава Правительства.

По итогам января-апреля текущего года по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Мангистауской области и Шымкенте. По 6 основным показателям отмечается рост в пяти регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская и Костанайская области. По пяти регионам положительная динамика наблюдается по 5 показателям. Это Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

«Положительный рост экономики является важнейшим индикатором результативности реализации мер по сдерживанию пандемии, а также поддержке частного сектора и производственного потенциала страны. Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы», – подчеркнул Аскар Мамин.



