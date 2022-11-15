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Экономика Казахстана выросла на 2,5% в 2022 году

15 Ноября 2022, 10:17
Экономика Казахстана выросла на 2,5% в 2022 году
15 Ноября 2022, 10:17

Экономика Казахстана выросла на 2,5% в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте ряда показателей в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 6,7%. По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос в промышленности – на 4,1%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 13,7%, а также в сельском хозяйстве – на 7,4%, в операциях с недвижимостью – на 14,7%, в транспорте и складировании – на 8,5%», - добавил министр.


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