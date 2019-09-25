Экономика Казахстана будет поступательно расти - Глава государства на Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, озвучил основу государственной политики РК на 74-ой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

Глава государства заявил, что политическая экономическая социальная экологическая политика Казахстана полностью приведена в соответствие с Программой устойчивого развития 2030. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие проблемы на международном уровне, экономика Казахстана, как ожидается, будет поступательно расти.

Президент выразил уверенность, что наша страна сможет достичь устойчивого экономического роста создать инклюзивное общество развивать чистую экологию и строить эффективные подотчетные институты.

В рамках этой программы запущена концепция, которая направлена на то, можно описать, как чтобы прислушиваться к вопросам, волнующим людей. Цель заключается в том, чтобы проводить диалог между правительством и народом и добиваться того, чтобы государственная политика, и в частности, на то, чтобы разработка национальной политики были более видимыми для людей.

Президент подчеркнул, что модернизация образовательной системы зеленая цифровая экономика и быстрое инфраструктурное развитие - это локомотив экономического процветания и людского прогресса. По его словам, выводы и данные ПРООН показывают, что 80% ЦУР интегрированы в стратегические правительственные программы.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2018 году Казахстан, сотрудничая тесным образом с учреждениями системы ООН, внедрил институциональные архитектуры для содействия достижению ЦУР, включая создание руководящего совета.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН. По приезде в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. а также принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии ГА ООН.

74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.