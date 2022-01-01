Экономика Казахстана 2022: ожидать ли снижения инфляции и что будет с курсом тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения нанесли огромный урон всей экономике мира, в том числе пострадала и экономика нашей страны: в 2020 году она сократилась на 2,6%. Но в 2021 году началось постепенное ее восстановление, в результате за 11 месяцев она выросла на 3,8%. Тем не менее, в Казахстане наблюдается высокая инфляция, которая достигла своего пика осенью прошлого года. Стоит ли ожидать снижения инфляции и что будет с курсом тенге в 2022 году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Как отложенный спрос повлиял на экономику страны

В результате пандемии большинство людей оказались закрыты на карантин, некоторые производства приостановили свою деятельность, а малый и средний бизнес и вовсе заморозил свою продукцию, ожидая, что люди будут не в состоянии ее купить ввиду снизившихся доходов.

Однако, уже во второй половине 2020 года, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, мир стал постепенно приспосабливаться, и экономика стала быстро восстанавливаться.

По мнению экономического аналитика Армана Бейсенбаева, спрос в Казахстане вырос в достаточно короткие сроки.

«Никто не ожидал, что спрос будет восстанавливаться так быстро. Думали, что мы провалимся и потом будем потихоньку идти ко дну. Я был одним из тех, кто ожидал такого депрессивного настроения по всему миру. Но нет. В целом, траектория экономики по миру приобрела V-образный разворот. Мы резко грохнулись и тут же начали отскакивать», - сказал Арман Бейсенбаев.

Однако, как он отметил, возникла другая проблема. Резко упав и тут же отскочив, спрос превысил допандемийный уровень, а предложение до этого уровня так и не дошло.

«Это называется «ошибка выборки». Из-за последствий пандемии весь бизнес, начиная от заводов и заканчивая маленькими кафе, резко сжался, подумав, что эти времена теперь у нас надолго и поэтому выпуск товаров, продовольствия и других производств начал заметно отставать», - пояснил аналитик.

Он отметил, что именно тот разрыв, который возник между быстро восстанавливающимся спросом и отстающим предложением, начал активно заполняться инфляцией. В этих условиях страна была вынуждена удовлетворять потребительский спрос увеличением импорта из-за границы.

По данным «Института прикладной экономики» AERC, импорт потребительских товаров за 9 месяцев 2021 года увеличился на 25%.

Именно продовольственные товары внесли наибольший вклад в уровень инфляции в Казахстане, который за 9 месяцев прошлого года составил 8,9%, прекратив рост впервые за последние 6 месяцев. В ноябре 2021 года инфляция снизилась до 8,7%.

Вместе с тем, как считает Арман Бейсенбаев, начался кризис проводников, а затем запустился логистический или, как его еще называют, контейнерный кризис.

«Китай вышел из пандемии раньше остального мира. Соответственно, остальные страны сидели на карантине и ничего не производили. Как следствие, создался резкий дисбаланс в контейнерных перевозках, которые стали резко дорожать. Все это нашло отражение на ценах на продовольственные и другие товары», - пояснил аналитик.

Как результат резко восстановившего спроса, цена на нефть также резко поднялась.

«Никто не ожидал, что к середине 2021 года цена на нефть будет в районе 80 долларов за баррель. Этого ожидали через 3 года, но не сейчас», - отметил он.

Дорогие углеводороды также отражаются на повышении инфляции, поскольку растет стоимость производства, которое базируется на электроэнергии, включает себя расходы на перевозки, бензин и другие издержки.

«По сути, дорогие углеводороды для нас выгодны. Однако, выросшие при этом издержки, в том числе из-за дорогих углеводородов, разбалансировки в логистике, разбалансировки в спросе и предложении достаточно больно по нам бьют. То есть у нас есть внутренние инфляционные процессы – поведение бюджетных параметров, внешнеторговый оборот, приток и отток валют - это само по себе способствует инфляционным процессам. На это накладываются еще и внешние инфляционные процессы, которые и привели к тому, с чем мы, на сегодняшний день, имеем дело. И, скорее всего, все эти тренды продолжатся в следующем году», - поделился своим мнением Арман Бейсенбаев.

По данным экспертов Национального Банка РК, в мире были зарегистрированы обновленные рекорды по уровню инфляции в период пандемии. В США инфляция в июле прошлого года достигла максимального значения за 13 лет – 5,4%, в Еврозоне – максимального за 10 лет значения 3% в августе, в России – максимального за 5 лет значения 6,7% по итогам августа. Годовая инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 8,9%.

Какой будет экономика Казахстана в 2022 году

По данным Министерства национальной экономики РК, в 2020 году отечественная экономика упала на 2,6%. Но за 11 месяцев 2021 года она выросла уже на 3,8%, демонстрируя уверенный темп восстановительного роста. Тем не менее основной проблемой экономики стал рост цен по всем компонентам индекса потребительских цен (ИПЦ). Правительство в «ручном» режиме осуществляет постоянный мониторинг продовольственных цен, используя для сдерживания их роста нерыночные административные рычаги местных исполнительных органов и рыночные механизмы.

Центр АО «Институт экономических исследований» прогнозирует рост экономики Казахстана в 2022 году на 3,9%. Это произойдет в основном за счет роста Агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, строительства и производства услуг.

При этом, согласно заявлению председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, целевой коридор годовой инфляции в 2022 году будет сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%.

Однако, по мнению директора Центра АО «Институт экономических исследований» Куаныша Бейсенгазина, ожидать быстрого возвращения инфляции в целевой коридор не стоит, в том числе благодаря последствиям и трендам пандемии, которые сохранятся в 2022 году.

«Инфляция достигла своего пика осенью 2021. Разворот в ее динамике можно ожидать с конца 2021 - начала 2022 года. Но возврат к целевому ориентиру будет иметь затяжной характер. Проблемы с логистическими поставками в мировых цепях, вероятнее всего, сохранятся и в течение 2022 года, обуславливая рост издержек производителей и нехватку товаров. Сдерживанию инфляционного давления будет способствовать, как повышение базовой ставки, состоявшееся в 2021 году, так и действие мер регуляторного характера, принятых Правительством», - сказал Куаныш Бейсенгазин.

Напомним, в целях борьбы с инфляцией, в 2021 году Национальный Банк РК увеличил базовую ставку на 25 б. п. до 9,75%.

В целом, как отметил эксперт, экономика Казахстана будет развиваться на фоне умеренных темпов роста мировой экономики, постепенного увеличения спроса, менее волатильной ситуации на внешних биржевых рынках и адаптации экономической политики к новым реалиям глобального развития.

Как изменится цена на нефть

Всемирный банк спрогнозировал цену на нефть в 2022 году на уровне 74 доллара за баррель. Мировой спрос на нефть будет зависеть в большей степени от эпидемиологической ситуации в мире и в крупнейших странах-импортерах, в частности. При этом, предложение будет расти, учитывая снятие ограничений на добычу для стран ОПЕК+ и введением новых нефтедобывающих мощностей в некоторых странах (+6 млн б/с).

«Таким образом, положительное влияние высоких цен на нефть продлится в первой половине 2022 года. В дальнейшем, по нашим оценкам, следует ожидать их постепенного снижения», - пояснил Куаныш Бейсенгазин.

Эксперты «Института прикладной экономики» AERC же считают, согласно своим расчетам, что цена на нефть марки Brent сложится в среднем, в 2022 году – 66 долл. за баррель.

Другие эксперты считают, что цена на нефть может и вырасти, как это случилось в прошлом году.

«Цена на нефть по разным оценкам в 2022 году может вырасти до 100 долл. за баррель. Банк Америки озвучил предварительный прогноз о том, что цена на нефть может вырасти от 100 до 120 долл. за баррель. Через 5 лет цена на нефть может вырасти до 250 долл. за баррель», - поделился своим мнением аналитик Арман Бейсенбаев.

Что будет с курсом тенге

По данным Национального Банка РК, цена на нефть остается одним из основных макроэкономических факторов для курса тенге, так как объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке преимущественно зависит от цены на нефть.

Директор Департамента информации и коммуникаций – пресс-служба Национального Банка РК Алия Адамбаева отмечает, что на динамику обменного курса тенге помимо цены на нефть, оказывают влияние курсы валют стран торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, а также процентные ставки стран торговых партнеров. Среди внутренних факторов влияние оказывают ожидания участников рынка, движение бюджетных средств, периоды выплаты налогов и тренд на дедолларизацию вкладов.

Ведущий аналитик «Института прикладной экономики» AERC Асель Буламбаева также отмечает, что связь между казахстанским тенге и ценой на нефть не является линейной. Поэтому, даже при увеличении цены на нефть, мы не видим укрепления казахстанского тенге.

«Необходимо понять, что нефть является не единственным фактором, влияющим на динамику тенге. Другими причинами подобной динамики тенге могут быть как прочие внешние факторы в виде индекса доллара (DXY), ситуации в странах – торговых партнерах, так и внутренние факторы в виде инфляции, уровня долларизации экономики и прочие», – объясняет Асель Буламбаева.

В связи с этим, по ее мнению, несмотря на рост цены на нефть, нельзя ожидать пропорционального укрепления тенге, так как есть много других факторов, которые оказывают влияние на обменный курс тенге и не дают ему укрепиться.

Алия Адамбаева пояснила почему казахстанский тенге не смог укрепиться в 2021 году, несмотря на рост цены на нефть.

«В 2021 году рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса нивелировал позитивное влияние на курс тенге со стороны роста цены на нефть. Таким образом, несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту, а также негативный глобальный риск сентимент не позволил тенге укрепиться», - пояснила она.

В 2022 году, по мнению аналитика Армана Бейсенбаева, ожидать существенного укрепления тенге также не стоит.

«Вполне возможно, что даже при увеличении цены на нефть, мы будем по-прежнему видеть тенге по цене 425 и не больше. У нас, к сожалению, отрицательное сальдо платежного баланса (экспорт минус импорт – прим. ред.). Мы завозим больше импорта, чем вывозим на экспорт. То есть страна тратит больше, чем зарабатывает. Это вымывание инвалюты. Поэтому возникает постоянный высокий спрос на инвалюту, что не позволит курсу тенге укрепиться достаточно сильно», - уверен аналитик.

Увеличение импорта в 2022 году прогнозирует и Национальный Банк РК.

«Импорт товаров по методологии платежного баланса увеличится на 6,8% до 40,9 млрд долларов США за счет роста спроса со стороны населения и бизнеса, а также реализации государственных программ и инициатив», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства в декабре 2021 года.

Кроме того, ввиду роста доходов иностранных прямых инвесторов на 4,0%, связанного с более высокими ценами и объемами производства нефти и металлов, дефицит баланса доходов увеличится на 4,6% до 24,5 млрд долл. Данные факторы, по мнению главы Нацбанка, создают дополнительное давление на валютном рынке.

Генеральный директор «Института прикладной экономики» AERC Жаныбек Айгазин согласен с тем, что импорта у нас, к сожалению, становится больше, однако все же, по его мнению, темпы инфляции снизятся в будущем году и вот почему.

«По моим ощущениям, темпы инфляции снизятся ввиду ужесточения монетарной политики, внутреннее производство товаров догонит отложенный спрос, то есть рынок насытится товарами и цены на продукты и другие товары стабилизируются», - поделился своим мнением Жаныбек Айгазин.

Согласно прогнозам AERC, с учетом базовых предпосылок прогноза, в частности, цены на нефть марки Brent в 68,6 долл за баррель на 2021 год, доллара по отношению к тенге оценивается в среднем на уровне 426,3 ед. В сравнении с 2020 годом курс доллара к тенге, таким образом, ожидается слабее на 3,2%.

Тем не менее, по сравнению с июльским прогнозом в текущем обзоре прогноз курса доллара к тенге на 2021 год был улучшен (ранее – 429,2 ед) вследствие предпосылки более высоких цен на нефть, чем ожидалось ранее. При этом AERC прогнозирует, что в 2022 году курс тенге к доллару сложится на уровне 430,4 ед при цене на нефть марки Brent в 66,0 долл за баррель.

Отметим, согласно прогнозам Министерства национальной экономики РК, объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. При этом, реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%.

Автор: Рабига Нурбай