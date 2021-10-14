Экономика государств ЕАЭС постепенно восстанавливается - Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о постепенном восстановлении экономики государств Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно, что постепенно восстанавливается экономика государств Союза. По данным Евразийской экономической комиссии, за первое полугодие этого года рост валового внутреннего продукта стран Союза составил 4,5%. Совокупный валовый внутренний продукт достиг почти 900 млрд долларов. Несмотря на это, внешние риски и факторы неопределенности все еще высоки», - заявил Президент Казахстана во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал глав стран ЕАЭС объединить усилия для успешного преодоления пандемии.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».