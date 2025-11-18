Экономика Евросоюза демонстрирует рост

Сегодня Еврокомиссар по экономике, производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис озвучил основные показатели экономики в Евросоюзе.

— Хотя изначально высокие показатели были обусловлены увеличением экспорта в преддверии повышения пошлин, экономика ЕС продолжила расти и в третьем квартале. В перспективе ожидается, что экономическая активность продолжит расти умеренными темпами в течение прогнозируемого периода, несмотря на сложную внешнюю обстановку, — отметили в Еврокомиссии.

В осеннем прогнозе этого года прогнозируется рост реального ВВП ЕС на 1,4% в 2025 и 2026 годах, а в 2027 году — до 1,5%.

Ожидается, что еврозона повторит эту тенденцию: реальный ВВП вырастет на 1,3% в 2025 году, на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году.

Прогнозируется, что инфляция в еврозоне продолжит снижаться, снизившись до 2,1% в 2025 году и остановившись на уровне около 2% в течение прогнозируемого периода. В ЕС инфляция, как ожидается, останется немного выше, снизившись до 2,2% в 2027 году.

— Даже в неблагоприятных условиях экономика ЕС продолжала расти. Сейчас, учитывая сложный внешний контекст, ЕС должен принять решительные меры для стимулирования внутреннего роста. Это означает ускорение нашей работы по повышению конкурентоспособности, в том числе путем упрощения регулирования, завершения формирования единого рынка и стимулирования инноваций, — отметил Валдис Домбровскис.

Напомним, что в текущем году ЕС заключил с США соглашения о тарифном регулировании.