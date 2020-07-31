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Экономика ЕС во втором квартале сократилась на рекордные 11,9%

Автор:  
Тимур Дюсекеев
31 Июля 2020, 19:24
Экономика ЕС во втором квартале сократилась на рекордные 11,9%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ВВП Европейского союза в апреле-июне сократился на 11,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом говорится в опубликованных в пятницу предварительных оценках статистического агентства «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению с показателями второго квартала прошлого года падение ВВП стран ЕС составило 14,4%. Это наибольшее сокращение экономики Евросоюза за 25 лет - с тех пор как ведется статистика.

Среди стран ЕС больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем местах - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно. Наименее экономический рост пострадал в Литве - там экономика сократилась на 5,1%.

Пугающие данные по росту экономики ЕС были опубликованы на следующий день после того, как Германия сообщила о рекордном квартальном сокращении ВВП на 10,1%.


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