18 Августа 2022 19:00

Экономическое развитие Казахстана: обзор и прогнозы

Рост экономики за семь месяцев текущего года достиг 3,3%. Однако по продовольственной безопасности Казахстан уступает своим соседям и находится на 41-ом месте в мировом рейтинге. О том, как развивалась экономика за последний период и каковы прогнозы на будущее, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Как развивалась экономика в 2021 году

Для того, чтобы оценить текущее развитие экономики, необходимо вспомнить, как она развивалась в 2021 году.

По данным Министерства национальной экономики РК, экономическое развитие страны в 2021 году определялось тенденциями восстановления после шока, вызванного пандемией.

В период пандемии экономика упала до 2,6%. Но за 11 месяцев 2021 года она выросла уже на 3,8%, демонстрируя уверенный темп восстановительного роста.

После реализации антикризисных мер и ослабления карантинных ограничений экономика выросла на 4,1% вместо ожидаемых ранее 3,1%. Рост производства товаров составил 3,6%, а производства услуг 4%.

Обрабатывающая промышленность выросла на 5,6%, в том числе машиностроение на 20,4%, фармацевтика на 23,9%, производство строительных материалов на 9,8%.

В целом инвестиции в основной капитал увеличились на 3,5%. Значительный рост инвестиций - на 38,1% - наблюдался в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве - на 33,3%, финансовой деятельности - на 32,2%, торговле - на 24,7%, строительстве - на 19,1% и операциях с недвижимым имуществом - на 17,9%.

В 2021 году внешнеторговый оборот начал восстанавливаться и составил $100 млрд, в том числе экспорт - $60,3 млрд, и импорт - $39,7 млрд. Уровень безработицы составил 4,9% (ранее 4,1%).

Рост инфляции стал проблемой для экономики Казахстана, которая продолжилась и в 2022 году. По данным министерства, в 2021 году инфляция достигла рекордной отметки в 8,4%. Рекорды по инфляции были зафиксированы и по всему миру.

Рост экономики за семь месяцев 2022 года достиг 3,3%

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, подводя итоги социально-экономического развития за 7 месяцев текущего года отметил, что рост ВВП за январь-июль 2022 года составил 3,3 %. Большой вклад в рост экономики сделал реальный сектор.

Рост в реальном секторе составил 3,4%. Положительная динамика сохранилась в таких отраслях, как строительство 8,6 %, связь 6,5 %, торговля 6,2 %, транспорт и складирование 5,6 %. Деловая активность в сфере услуг выросла на 2,5%.

Рост обрабатывающей промышленности составил 4,9%.

Наблюдается рост обработки в автомобилестроении – на 19,6%, производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 13,8%, продуктов химической промышленности – на 10,6%, напитков – на 9,1%, машиностроении – на 7,7% и одежды – на 5,5%.

Рост в сельском хозяйстве составил 2,1%.

В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4 % и составил $63,7 млрд. В частности, показатель по экспорту в целом вырос на 56,3 % ($42,2 млрд), а по экспорту обработанных товаров – на 33,5 % ($12 млрд).

При этом, темпы роста инвестиций в основной капитал достигли 4,5%.

Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что за отчетный период в государственный бюджет поступило 8 трлн 463 млрд тенге доходов (без учета трансфертов), доходы в республиканский бюджет (без трансфертов) составили 5,6 трлн тенге (101,3 % к плану), а доходы местных бюджетов – 2 трлн 864 млрд тенге (113,3 %).

При этом, расходы государственного бюджета исполнены на 98,7 %, республиканского – на 99,6 %, местных бюджетов – на 98 %.

Месячная инфляция в июле составила 1,1 %

Однако ситуация с инфляцией остается напряженной. Как сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, инфляция в годовом выражении в июле составила 15%. По его данным, цены на продовольственные товары выросли на 19,7 %, непродовольственные товары – на 14,2 %, платные услуги – на 9,2 %. Месячная инфляция в июле составила 1,1 %.

По данным мирового рейтинга Казахстан занял 41 место из 113 в рейтинге стран по продовольственной безопасности в 2021 году. Индекс страны составил 69,2. Это ниже показателей России и Беларуси.

Индекс продовольственной безопасности построен на основе 34 уникальных показателей и учитывает не только соотношение цен и доходов граждан, но также и наличие необходимого количества продуктов на рынке, их качество и ассортимент. Индекс доступности у РК составил 83, ассортимента — 58,5, качества и безопасности — 81, природных ресурсов и устойчивости — 51,9.

За январь–июнь текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства пищевых продуктов достиг 53,9 млрд тенге — на 24,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с первым полугодием прошлого года.

При этом, более половины всех капвложений в секторе было сделано за счёт собственных средств бизнеса: 29,5 млрд тенге — на 8,4% больше, чем годом ранее.

Ещё 21,3 млрд тенге вложили в сектор за счет банковских кредитов, годовой рост — в 2,4 раза. Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили лишь 3,1 млрд тенге.

Ни из республиканского, ни из местных бюджетов вложений в эту важную отрасль не наблюдалось.

Прогнозы на 2022 год

Согласно макроэкономическому прогнозу, подготовленному Министерством национальной экономики на 2023-2027 годы, с учетом изменения внешней макроэкономической среды рост ВВП в 2022 году оценивается в 2,1%. Номинальный ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 95,5 трлн тенге. ВВП на душу населения оценивается на уровне $10 800.

Дело в том, что с момента утверждения последних макроэкономических показателей в августе 2021 года произошло смещение акцентов и вероятностей реализации внешних рисков.

«Отмеченные ранее риски, связанные с ухудшением геополитической ситуации, стали реальными. Они же стали триггером реализации косвенных рисков. Нарушение глобальных цепочек поставок, волатильность на товарных рынках и высокий уровень неопределенности в мире оказали влияние на внутриэкономические процессы», - говорится в прогнозе ведомства.

Всемирный банк прогнозирует замедление реального экономического роста Казахстана до 1,5–2,0% в 2022 году, вызванного нарушением цепочек поставок в Казахстане. Сбои в торговле, снижение деловой активности и повышенная волатильность валюты также входят в число факторов, которые могут замедлить рост.

Азиатский банк развития (АБР), в свою очередь, ожидает, что прогноз роста для Казахстана составит 3,2% в 2022 году и 3,9% в 2023 году, согласно дополнению к прогнозу АБР на 2022 год, которое они составили в июле. Несмотря на развитие событий, прогноз этого показателя практически не изменился. Кроме того, банк прогнозирует экономический рост Кавказа и Центральной Азии на уровне 3,8% в 2022 году и 4,1% в 2023 году.

Выступая 15 июля на расширенном заседании Правительства, Президент Токаев сказал, что, несмотря на серьезные геополитические вызовы, страна стабильно развивается. По итогам первого полугодия 2022 года реальный сектор вырос на 4,1%. Значительный прогресс достигнут в производстве.

Однако инфляция продолжает расти. По мнению МНЭ, всплеск инфляции вызван ослаблением тенге, ростом мировых цен на сырье, ограничением импорта в связи с ситуацией в Украине, а также общемировой тенденцией увеличения инфляционного фона. Например, в апреле 2022 года индекс потребительских цен в годовом выражении достиг 13,2%, в том числе на продовольственные товары - 17,9%, непродовольственные товары - 11,1%.

«Инфляция сейчас достигла 14,5% и превысила уровень 2015 года. За первые шесть месяцев наша экономика восстановилась. Но международные институты прогнозируют, что в этом году ВВП Казахстана вырастет всего на 2%. Ранее прогнозировали рост в 3,7%. Поэтому государство должно обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Главное — увеличить реальные доходы граждан», — сказал тогда Президент.

Внешние риски для социально-экономического развития Казахстана

Существует несколько внешних рисков, которые могут оказать негативное влияние на социально-экономическое развитие страны. Ухудшение геополитической ситуации с санкциями является одним из них, ведущими к замедлению мировой экономической активности.

Россия остается ключевым торговым партнером Казахстана, и ситуация оказывает прямое негативное влияние и на экономику Казахстана. Согласно данным Национального статистического бюро, в период с января по май 2022 года двусторонний товарооборот достиг $9,2 млрд, а экспорт достиг $2,7 млрд.

Второй риск – волатильность цен на нефть. По мере восстановления экономической активности потребление энергии во многих странах быстро растет. В то же время неопределенность на рынке нефти растет из-за нестабильной геополитической ситуации и распространения новых вариантов коронавируса.

Вспышка пандемии еще в 2020 году и неспособность членов ОПЕК+, в том числе России, достичь договоренностей по добыче нефти привели к резкому падению цен на нефть. Международное энергетическое агентство в своем августовском отчете по рынку нефти повысило прогноз роста спроса на нефть на 380 тыс. баррелей в сутки до 2,1 млн баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в настоящее время прогнозируется на уровне 99,7 млн ​​баррелей в сутки в 2022 году и 101,8 млн баррелей в сутки в 2023 году.

«Мировые поставки нефти достигли постпандемического максимума в 100,5 млн баррелей в сутки в июле, когда техническое обслуживание на Северном море, в Канаде и Казахстане было прекращено. ОПЕК+ увеличила общую добычу нефти на 530 тысяч баррелей в сутки в соответствии с более высокими целями, а страны, не входящие в ОПЕК+, увеличили добычу на 870 тысяч баррелей в сутки. К концу года мировые поставки нефти вырастут еще на 1 млн баррелей в сутки», — говорится в отчете.

Третий риск, отмеченный министерством, — это пандемия COVID-19, которая, по данным ВОЗ, еще далека от завершения, поскольку продолжают распространяться новые варианты.

«Между тем кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилил протекционистские настроения во многих странах и привел к росту напряженности в международных экономических отношениях», — отметили в министерстве.

Международные финансовые институты снижают глобальные экономические прогнозы

Международные финансовые и исследовательские институты понизили свои прогнозы роста мировой экономики при повышении прогнозов инфляции.

«Риски начали материализоваться». Так заявил Международный валютный фонд в своем прогнозе развития мировой экономики в июле 2022 года. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста с 6,1% в прошлом году до 3,2% в 2022 году, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в апрельском прогнозе, и замедлится до 2,9 процента в 2023 году.

«Мировой объем производства сократился во втором квартале этого года из-за экономического спада в Китае и России, в то время как потребительские расходы в США занижали ожидания. Несколько потрясений поразили мировую экономику, уже ослабленную пандемией: более высокая, чем ожидалось, инфляция во всем мире, особенно в Соединенных Штатах и ​​крупнейших странах Европы, привела к ужесточению финансовых условий; худшее, чем ожидалось, замедление роста в Китае, отражающее вспышки COVID-19 и карантин; и дальнейшие негативные последствия ситуации в Украине», — говорится в отчете МВФ.

Прогнозы инфляции также были пересмотрены до 8,3% в 2022 году. МВФ заявляет, что инфляция вернется к уровню, близкому к допандемическому, только к концу 2024 года.

Приоритетом для Правительств, по мнению экспертов, должно стать сдерживание инфляции, поскольку стабильность цен является «непременным условием устойчивого роста экономического благосостояния и финансовой стабильности». Именно об этом заявил Президент Токаев на расширенном заседании правительства 15 июля текущего года.

25 июля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых, так как инфляция значительно превысила прогнозируемую траекторию. Высокие инфляционные ожидания продолжают усиливать проинфляционное давление.

По оценкам Нацбанка, инфляция к концу 2022 года превысит прошлогодний прогноз. При отсутствии новых шоков рост годовой инфляции продолжится до первого квартала 2023 года, а затем замедлится.