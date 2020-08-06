Экономический ущерб на 21,1 млрд тенге возмещен государству в I полугодии - совещание Аппарата Совбеза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии Комитетом по финансовому мониторингу расследовано 743 уголовных дела, из которых 560 направлено для рассмотрения по существу в суд. Об этом говорилось на совещании в Аппарате Совета Безопасности с участием министра финансов Е.К. Жамаубаева и председателя Комитета по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сумма установленного ущерба по этим уголовным делам составила 38,4 млрд тенге, из которой порядка 32 млрд тенге. составляет ущерб государству. Возмещено в доход государства 21,1 млрд тенге, арестовано имущество на 9,6 млрд тенге.

Другими приоритетными направлениями работы в этой сфере являются вопросы борьбы с финансовыми пирамидами (зарегистрировано 29 уголовных дел), незаконными игорными заведениями (117 уголовных дел, ликвидировано 160 точек), а также фальшивомонетничеством (161 дело).

Как сообщалось ранее, особое внимание на совещании в Аппарате Совета Безопасности было уделено реализации поручений Главы государства по обеспечению контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Было обсуждена работа по пресечению незаконного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также по противодействию теневой экономике.