Экономический суд СНГ: как разрешаются межгосударственные споры

— Герман Каримович, расскажите, чем уникален Экономический суд Содружества Независимых Государств по сравнению с другими существующими в мире органами международного правосудия?

— Экономический суд СНГ, как межгосударственный суд, по своему правовому статусу, компетенции и значению принимаемых решений на пространстве Содружества, может быть сопоставим лишь с Международным судом ООН.

Роль и значение Экономического суда СНГ как межгосударственного арбитра уникальны, поскольку именно он своей деятельностью в значительной мере обеспечивает единообразное понимание и применение права Содружества. Экономический суд СНГ — это инструмент правовой интеграции и укрепления доверия между государствами. Обращение в этот международный суд позволяет снять возможные политические или дипломатические противоречия и перевести спор или конфликтную ситуацию в правовую плоскость. Обращение в международный суд не должно рассматриваться как признак слабости государства или свидетельство некомпетентности его органов. Напротив, это — цивилизованный и мирный способ урегулирования конфликтной ситуации или спорного вопроса.

Само по себе существование института судебного рассмотрения межгосударственных споров в рамках регионального интеграционного объединения является важным элементом современной инфраструктуры международных отношений, о чём неоднократно заявляли государства — участники СНГ. С учётом имеющейся правовой базы Экономический суд СНГ может выступать в качестве площадки для разрешения любых спорных вопросов или конфликтных ситуаций посредством примирительных процедур и досудебного урегулирования.

Экономический суд СНГ для Содружества Независимых Государств — это гарантия добросовестного исполнения государствами обязательств, возложенных на них международными договорами, заключёнными в рамках СНГ. Возможность для государств-участников СНГ обратиться в Экономический суд СНГ для рассмотрения возникающих между ними конфликтных ситуаций и спорных вопросов имеет организующее и стабилизирующее значение во взаимоотношениях государств Содружества.

С февраля 1994 года, начала своей практической деятельности, и по состоянию на 1 августа 2025 года Экономическим судом СНГ рассмотрено 130 дел, по которым было вынесено порядка 150 судебных актов. Статистика дел, рассмотренных нашим судом, сопоставима со статистикой других международных судов, уполномоченных разрешать споры между государствами. Так, Международный суд ООН за последние 30 лет своей работы (1994–2024 гг.) рассмотрел порядка 93 дел. При этом участниками Статута Международного суда ООН являются 193 государства — члены ООН, тогда как участниками СНГ на сегодняшний день являются 11 государств.

Однако следует иметь в виду, что оценка эффективности деятельности любого международного суда, в том числе и Экономического суда СНГ, основывается не на количестве рассмотренных дел, а на таких факторах, как качество принимаемых решений, их влияние на правоприменительную практику, обеспечение международного правопорядка и политической стабильности в регионе или в мире в целом.

За решениями Экономического суда СНГ стоят не только экономические интересы государств и их субъектов хозяйствования, но и права и законные интересы граждан. Например, решения Экономического суда СНГ о толковании корректируют практику применения конкретных международных правовых актов в Содружестве, устраняя предпосылки для их ошибочного понимания в будущем. Эти решения находят применение в практике национальных судебных органов, а также активно используются в деятельности органов исполнительной власти государств — участников СНГ.

Осуществляемую Экономическим судом СНГ деятельность по толкованию международных договоров и иных международных правовых актов, принимаемых органами СНГ, можно сравнить с функциями национальных конституционных судов, осуществляющих проверку конституционности нормативных правовых актов и международных договоров.

Деятельность Экономического суда СНГ положительно оценивается также с точки зрения того, что его решения оказывают позитивное влияние на формирование правовой базы СНГ и на процесс разработки международных договоров в рамках Содружества.

— Не могли бы Вы рассказать об особенностях деятельности Экономического суда СНГ на современном этапе?

— Чтобы лучше понять задачи и особенности нашего суда, давайте обратимся к его истории. Экономический суд СНГ был создан в 1992 году с целью укрепления и развития существующих связей между государствами и обеспечения единообразного понимания и применения международных договоров и актов органов Содружества.

6 июля 1992 года на заседании высшего органа Содружества — Совета глав государств СНГ — руководителями восьми стран было подписано Соглашение о статусе Экономического суда СНГ, неотъемлемой частью которого является Положение об Экономическом суде СНГ. В соответствии со статьёй 32 Устава Содружества Независимых Государств Экономический суд СНГ отнесён к уставным органам СНГ.

Первые судьи Экономического суда СНГ прибыли в Минск в 1993 году. Фактически Экономический суд СНГ начал функционировать с февраля 1994 года. Первое решение (№ 01/94 «О толковании учредительных документов Содружества») было принято 31 марта 1994 года. В первых составах Экономического суда СНГ были представлены судьи от семи государств — участников СНГ.

В 2006 году Республика Армения, а в 2010 году Республика Молдова вышли из числа участников Соглашения о статусе Экономического суда СНГ. Республика Узбекистан не подписала Протокол от 13 сентября 2017 года о внесении изменений в Соглашение от 6 июля 1992 года, предусматривающий реформирование Экономического суда СНГ и переход к рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc (специально для конкретного случая), и, таким образом, в настоящее время также не участвует в деятельности и финансировании Экономического суда СНГ.

В настоящее время участниками Соглашения о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года (в редакции Протокола от 13 сентября 2017 года) являются пять государств — членов Содружества: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Однако в рамках Содружества существует около сорока международных договоров, предусматривающих юрисдикцию Экономического суда СНГ, участниками которых являются и другие государства — члены СНГ. Таким образом, на основании этих договоров, по соответствующим категориям споров, в Экономический суд СНГ могут обращаться Азербайджан, Армения, Молдова, Туркменистан, Узбекистан и даже Украина.

С 2017 года суд переживал непростой период реформирования, связанный с переходом на новый формат работы в режиме ad hoc (специально для конкретного случая). Был создан реестр судей Экономического суда СНГ, в который были включены новые судьи от пяти государств — участников Соглашения о статусе Экономического суда СНГ. Также были приняты новые Регламенты Суда и Пленума, проведён ряд организационных мероприятий, необходимых для запуска работы суда в новом формате.

— Герман Каримович, а в чём именно заключается этот новый формат работы суда?

— Во-первых, хотя сам суд является постоянно действующим международным судебным органом, местом пребывания которого является город Минск, судьи Экономического суда СНГ, за исключением председателя, не находятся в Минске: они продолжают жить и работать в своих государствах. Причём многие из них одновременно являются судьями высших национальных судов.

В настоящее время в реестр судей Экономического суда СНГ включены 10 судей — по два от каждого государства, участвующего в Соглашении о статусе Экономического суда СНГ. Это максимально возможное на данный момент количество судей; судейский корпус нашего суда, наконец, полностью укомплектован.

Во-вторых, для рассмотрения конкретных дел из числа судей, включённых в реестр, формируются палаты, состоящие из трёх судей. Эти палаты собираются для рассмотрения конкретных дел с преимущественным использованием средств дистанционной работы. На стадии подготовки дела к рассмотрению используются исключительно дистанционные средства, без проведения устных слушаний. На стадии судебного разбирательства применяется, как правило, письменная процедура. Устные слушания могут проводиться по запросу одной из сторон спора, а по делам о толковании — по инициативе одного из судей палаты или по инициативе заявителя.

— Какие задачи стоят перед Экономическим судом на современном этапе?

— Экономический суд СНГ осуществляет свою процессуальную деятельность как международный судебный орган посредством международных судей, избираемых или назначаемых государствами. Организационно-правовое и иное обеспечение его деятельности возлагается на аппарат суда. Поскольку судьи представляют свои государства, физически находятся в этих государствах и осуществляют работу в основном дистанционно, основная нагрузка по обеспечению принятия взвешенных, справедливых и качественных судебных решений ложится на сотрудников аппарата.

Создание сбалансированной организационной структуры аппарата суда, в которой будут чётко распределены аналитические, процессуальные, административные и технические функции, обеспечение достаточной численности персонала с привлечением специалистов по процессуальному, международному и экономическому праву, эффективное решение текущих задач и реализация стратегических проектов, а также постоянное повышение квалификации сотрудников аппарата и их тесное взаимодействие с национальными и международными судебными органами — всё это является основными задачами суда на ближайшую перспективу.

Необходимо стремиться к повышению роли суда в формировании единого правового пространства и в укреплении правовых основ интеграции на пространстве Содружества. Деятельность суда должна способствовать развитию правовой культуры и повышению уровня правовой грамотности участников экономической деятельности в странах СНГ.

На современном этапе развития Экономический суд СНГ представляет собой инструмент предотвращения конфликтов в рамках Содружества. Его основной целью в ближайшей перспективе должно стать развитие сотрудничества между государствами, предупреждение конфликтных ситуаций и содействие их досудебному урегулированию, а также повышение взаимодействия между судебными органами и другими правовыми инстанциями государств — участников Содружества Независимых Государств. Экономический суд СНГ должен стать центром судебно-правового сотрудничества в рамках СНГ.

— Герман Каримович, Вы сказали о роли суда в формировании единого правового пространства в рамках Содружества. В чём это может выражаться?

— В процессе осуществления правосудия национальные суды государств Содружества сталкиваются с вопросами применения международных договоров и иных правовых актов СНГ. С учётом этих обстоятельств по инициативе Экономического суда СНГ в 2002 году в Содружестве был создан Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, рассматривающих споры в сфере экономики. В 2021 году он был преобразован в Совет председателей верховных (высших) судов государств — участников СНГ и начал свою работу в новом статусе в 2023 году с участием председателя Экономического суда СНГ.

Сегодня в рамках Содружества также функционируют: Совет министров юстиции, Координационный совет генеральных прокуроров, а также иные отраслевые органы сотрудничества — например, Консультативный комитет руководителей правовых служб министерств иностранных дел, Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб, Координационный совет в сфере судебно-экспертной деятельности, Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований. Кроме того, действуют базовые организации в сфере адвокатской, нотариальной и судебной деятельности. Всё это — центры взаимодействия представителей различных сфер юридического сообщества Содружества.

С учётом полномочий суда по разрешению межгосударственных споров и толкованию международных правовых актов, он мог бы взаимодействовать не только с судебными органами и органами конституционного контроля государств — участников СНГ, но и с другими национальными и межгосударственными органами юридического профиля. При этом важно не ограничивать такое сотрудничество только государствами — участниками Соглашения о статусе Экономического суда СНГ. Предполагается привлечение широкого круга участников от всех государств Содружества.

Переход на новый, более тесный уровень взаимодействия судебных и иных правовых институтов всех государств — участников Содружества при активном участии Экономического суда СНГ будет способствовать повышению эффективности правового сотрудничества в рамках СНГ, увеличению доступности правосудия для всех категорий граждан и укреплению правовой защищённости личности во всех странах Содружества, а также развитию правовой культуры на евразийском пространстве в целом.