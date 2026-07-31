Экономический рост в США замедлился во втором квартале

Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликовало предварительную оценку ВВП за второй квартал, которая показала, что экономика выросла в годовом исчислении на 1,5% за трехмесячный период, включающий апрель, май и июнь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business .

Этот показатель оказался ниже прогноза экономистов, которые ожидали роста на 2,1%.

В первом квартале 2026 года экономика США выросла примерно на 2,1%. С учетом предварительной оценки за второй квартал можно предположить, что в первой половине этого года экономика США выросла примерно на 1,8%.

В прошлом году экономика США росла в среднем на 4,4% в третьем квартале и на 0,5% в четвертом, что обеспечило рост примерно на 2,1% за весь 2025 год.

Пересмотренная оценка ВВП за второй квартал должна быть опубликована в конце августа, а окончательная — в конце сентября.

Главный экономист по США в Oxford Economics Майкл Пирс сообщил, что «сдержанный рост ВВП на 1,5% в годовом исчислении во втором квартале преуменьшает силу экономики, поскольку он отражает сдерживающий фактор в виде растущего импорта и сокращения товарных запасов, который не будет сохраняться долго. Мы ожидаем, что цикл восстановления товарных запасов поможет вернуть экономический рост на уровень выше 2% во второй половине года».

Ранее сообщалось, что запасы нефти в США сократились до самого низкого уровня с 1983 года.