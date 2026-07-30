Запасы нефти в США сократились до самого низкого уровня с 1983 года

Аудиторы из Управления правительственной отчетности, федерального агентства США, пришли к выводу, что способность стратегического нефтяного резерва справляться с новыми кризисами ограничена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Briefs Finance.

Согласно майскому отчету Главного бюджетно-контрольного управления США, представители Министерства энергетики охарактеризовали стареющую сеть трубопроводов, хранилищ и резервуаров резерва как «скрепленную пластырем», и заявили, что неизвестно, как долго она продержится.

— Возможности стратегического нефтяного резерва по изъятию ресурсов, распределению и пополнению в настоящее время ограничены и в будущем могут оказаться под угрозой из-за давних проблем со стареющей инфраструктурой, усугубляемых продолжающимся масштабным строительством, направленным на их решение, — предупредило Главное бюджетно-контрольное управление США в своем отчете.

В марте, после того как Иран заблокировал поставки через Ормузский пролив, президент США Дональд Трамп распорядился изъять из стратегического нефтяного резерва 172 млн баррелей. По данным Министерства энергетики, за последнюю неделю федеральные запасы сократились на 3,7 млн баррелей, в результате чего их общий объем составил примерно 308 млн баррелей — это самый низкий показатель с марта 1983 года.

По данным Главного бюджетно-контрольного управления США, более 25% резерва «недоступно для добычи из-за приостановки строительных работ и закрытия подземных хранилищ». В июльском отчете Rapidan Energy указано, что в настоящее время недоступны по меньшей мере 103 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что нефть Brent подорожала почти на 7% на фоне заявлений Трампа.