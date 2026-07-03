Экономический рост Центральной Азии: что способствует развитию региона

Экономики стран Центральной Азии уже несколько лет демонстрируют темпы роста, превышающие среднемировые показатели. Регион становится одним из новых центров инвестиционной активности благодаря развитию транспортных коридоров, внутренним реформам и расширению экономического сотрудничества. Что обеспечивает этот рост и какие риски могут его замедлить — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Бишкеке.

Стабильный прирост ВВП

По данным макроэкономического обзора Евразийского банка развития, совокупный ВВП стран Центральной Азии по итогам 2025 года превысил $500 млрд, а средние темпы экономического роста составили около 7%, что почти вдвое выше показателей большинства развивающихся рынков.

В 2026 году аналитики ожидают сохранения высоких темпов роста — более 6,5%, благодаря чему совокупная экономика региона впервые в истории может превысить отметку в $600 млрд.

Такая динамика объясняется сразу несколькими факторами: развитием транспортных и логистических маршрутов, притоком инвестиций, проведением внутренних реформ и расширением регионального сотрудничества.

Доктор экономических наук Кыргызстана Толонбек Абдыров в беседе с собственным корреспондентом агентства Kazinform отметил, что сегодня рост экономик во многом связан с тем, что регион оказался в центре новых транспортных, энергетических и инвестиционных процессов.

— Строятся дороги, железнодорожные маршруты, логистические центры, усиливается роль Центральной Азии как моста между Европой и Азией. Большое значение имеет и интерес крупных внешних партнеров — Китая, России, Турции, Европейского союза и стран Персидского залива. Они рассматривают Центральную Азию как важный рынок, источник ресурсов и удобное транзитное направление, — подчеркнул эксперт.

По его словам, дополнительными факторами роста становятся внутренние реформы, направленные на улучшение условий для бизнеса, развитие цифровых государственных услуг и модернизацию системы управления. Еще одним преимуществом региона остается молодое население, формирующее внутренний спрос, рынок труда и потенциал долгосрочного развития.

В свою очередь кыргызстанский эксперт по международным отношениям, региональной безопасности и политике стран Центральной Азии Байкадам Курамаев обратил внимание на значение регионального сотрудничества для экономического роста.

— Совместные логистические, водные и энергетические проекты, унификация транспортных тарифов, а также создание механизмов координации в сфере привлечения инвестиций и распределения водных ресурсов способствуют росту ВВП стран Центральной Азии за счет увеличения инвестиций, занятости населения и экспорта, — отметил он.

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Казахстан: природные ресурсы и диверсификация экономики

Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан продолжает активно развивать нефтегазовый сектор, одновременно диверсифицируя экономику. Инвестиции в обрабатывающую промышленность, привлечение иностранных партнеров и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе международных транспортных коридоров, способствуют укреплению позиций страны.

В 2025 году экономика Казахстана продемонстрировала самые высокие темпы роста за последние 13 лет. ВВП увеличился на 6,5%, а основной вклад внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля.

В дальнейшем устойчивость роста будет зависеть от развития инфраструктуры, дальнейшей диверсификации экономики и повышения прозрачности деловой среды.

Кыргызстан: быстрорастущая экономика региона

Экономика Кыргызстана третий год подряд также демонстрирует высокие темпы роста в Центральной Азии. По итогам 2025 года ВВП увеличился благодаря высокому потребительскому и инвестиционному спросу, налоговым реформам и оживлению внутреннего рынка.

Бишкек делает ставку на развитие гидроэнергетики, привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство. Значительную часть экспортной выручки обеспечивают поставки золота и других драгоценных металлов.

Одновременно страна расширяет географию экспорта, укрепляет региональное экономическое сотрудничество и создает более благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Узбекистан: реформы и привлечение инвестиций

Узбекистан продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста. По итогам 2025 года основными драйверами роста ВВП стали розничная торговля (+14,7%), сфера услуг (+14,8%) и строительство (+14,2%).

Положительную динамику поддерживают проводимые реформы. Инфляция замедлилась благодаря жесткой денежно-кредитной политике, национальная валюта укрепилась на фоне роста экспортных доходов и притока денежных переводов, а бюджетная политика остается стимулирующей при улучшении бюджетного баланса.

Дальнейшее устойчивое развитие страны будет зависеть от продолжения реформ, повышения эффективности экономики и привлечения новых инвестиций.

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Таджикистан: развитие промышленности и спрос

Экономика Таджикистана продолжает быстро расти благодаря высокому внутреннему спросу и расширению промышленного производства. По итогам 2025 года рост ВВП обеспечили увеличение оборота торговли и инвестиций на 23%, а также рост экспорта на 28%.

Страна активно развивает гидроэнергетику, вкладывает средства в добычу полезных ископаемых, металлургию, текстильную и пищевую промышленность. Одновременно продолжаются инвестиции в сельское хозяйство, строительный сектор и другие отрасли, что способствует диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест.

Туркменистан: стремление снизить зависимость от сырьевого экспорта

Обладая одними из крупнейших запасов природного газа, Туркменистан продолжает инвестировать в развитие газовой отрасли, модернизацию инфраструктуры и поиск новых экспортных рынков.

Одновременно власти уделяют внимание развитию химической промышленности, текстильного производства и сельского хозяйства, стремясь постепенно снизить зависимость экономики от сырьевого экспорта и расширить промышленную базу.

Каковы перспективы и риски

Несмотря на высокие темпы роста, дальнейшее развитие Центральной Азии будет зависеть от способности стран адаптироваться к внутренним и внешним вызовам.

По мнению доктора экономических наук Кыргызстана Толонбека Абдырова, главным вызовом остается высокая зависимость экономик от сырьевого сектора.

— Нефть, газ, золото, металлы и другие ресурсы дают доходы, но одновременно делают экономики уязвимыми перед внешними кризисами и изменением мировых цен. Вторая проблема — недостаточная диверсификация. Во многих странах пока слабо развиты высокотехнологичные отрасли, переработка и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Из-за этого рост не всегда приводит к устойчивому повышению доходов населения, — отметил он.

Фото: kumtor.kg

Эксперт также считает, что серьезным вызовом становятся климатические изменения.

— Вода, земля, энергетика и сельское хозяйство для Центральной Азии — вопросы не только экологии, но и экономической безопасности. К этому добавляются геополитические риски, санкции, изменение торговых маршрутов и необходимость проводить очень осторожную многовекторную политику, — сказал он.

Среди внешних факторов, способных негативно повлиять на развитие региона, Байкадам Курамаев выделил обострение ситуации на Ближнем Востоке, продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, расширение санкционной политики США, последствия изменения климата и замедление мировой экономики.

Говоря о транспортных коридорах, эксперт отметил, что важную роль играют строящаяся железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан с дальнейшим выходом через Туркменистан к Каспийскому морю, автомобильный маршрут Китай — Кыргызстан — Казахстан — Россия — Европейский союз, а также транскаспийские транспортные маршруты.

— Транзит приносит дополнительный доход, который государства могут направлять на развитие инфраструктуры, экологические и социальные проекты. Это позволит создавать новые рабочие места, реализовывать проекты в энергетике и укреплять инвестиционную привлекательность региона, — подчеркнул он.

Высокие темпы роста позволяют Центральной Азии укреплять позиции одного из наиболее динамично развивающихся регионов Евразии. Однако сохранение этой динамики будет зависеть от того, насколько успешно странам удастся диверсифицировать экономику, развивать транспортную инфраструктуру, углублять региональную интеграцию и снижать зависимость от сырьевого экспорта.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает позиции как инвестиционный центр Центральной Азии. В аналитическом отчете международной организации World Impact Media Organization (WIMO) отмечается, что Казахстан демонстрирует более устойчивый и диверсифицированный рост, укрепляет инвестиционную привлекательность и постепенно снижает зависимость экономики от сырьевых факторов. Авторы подчеркивают, что эти результаты особенно важны на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике.