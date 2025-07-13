Экономический эффект от работы КНБ составил 3,8 трлн тенге за полгода – Ермек Сагимбаев

По его словам, в условиях геополитической нестабильности и внешнеэкономических вызовов Комитет сосредоточен на защите экономической безопасности страны.

- Мы ведем упреждающую и комплексную оценку угроз в указанном направлении и поднимаем перед уполномоченными инстанциями проблемные вопросы развития секторов экономики. Вырабатываются предложения и системные меры по предупреждению рисков. В фокусе постоянного внимания находятся вопросы социально-экономического развития, бюджетно-финансовой политики, а также нивелирования теневой составляющей в экономике, - отметил глава КНБ.

В рамках этой работы пресечен ряд крупных противоправных схем. К примеру, по материалам КНБ недавно была пресечена противоправная деятельность компании «Элеас» и ряда должностных лиц Министерства здравоохранения.

- В частности, ими был налажен контрабандный ввоз из одной зарубежной страны готовых лекарственных средств неизвестного происхождения под видом сырья. Далее, осуществлялось их мнимое производство и реализация на территории РК. Решением суда определен ущерб в размере 26 млрд тенге, - рассказал Ермек Сагимбаев.

Также была нейтрализована противоправная деятельность экс-руководителя АО «НК «Казавтожол», организовавшего хищение бюджетных средств в размере более 300 млн тенге в ходе реализации проекта по реконструкции автотрассы республиканского значения.

По всем этим эпизодам виновные лица установлены и осуждены к различным срокам лишения свободы.

В целом, по словам главы КНБ, за шесть месяцев этого года совокупный эффект от реализации КНБ мер по обеспечению экономической безопасности уже превысил 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 254 млрд тенге.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.