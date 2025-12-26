Экономические махинации, финпирамиды, убийства: самые громкие приговоры года в Казахстане

В центре внимания — истории, которые по тем или иным причинам до сих пор оставались за кадром, а самым «возрастным» делом в этом калейдоскопе стало убийство, совершенное четверть века назад — 25 лет назад. Однако все эти дела, будь то экономические махинации, терроризм, или преступления против личности, объединяет одно — приговоры по ним были вынесены именно в этом году.

Экономические преступления в Казахстане в 2025

2025 год показал, что экономические преступления все еще остаются одной из самых болезненных тем для Казахстана. Коррупция в госорганах, мошенничество в аграрных проектах, громкие региональные дела, практически каждый месяц года приносил новые расследования и приговоры. Масштабы разнятся от многомиллионных схем на уровне крупных государственных программ до системной мелкой коррупции, вросшей в повседневную работу региональных структур.

Однако каждое из этих дел в конечном счете ударяет по бюджету, по доверию граждан и по тем сферам, где честная работа чиновников особенно важна. Сельская хозяйство, социальные объекты и инфраструктура. Одним из самых обсуждаемых стало расследование о нецелевом использовании средств, выделенных на создание двух яблоневых садов в Шымкенте.

Эта история произошла еще в 2017 году, однако в 2024 по поручению главы государства Генеральной прокуратуры совместно с агентством по финансовому мониторингу была проведена проверка деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация». Структуры, ответственной за государственные программы развития агросектора.

Проверка выявила ряд серьезных нарушений, а дальнейшее расследование показало, что сумма невыполненных работ составила более 430 млн тенге, а общий материальный ущерб, причиненный государству, был оценен почти в 686 млн.

— Цель Аграрной кредитной корпорации — предоставление займов на развитие сельского хозяйства: разведение крупного рогатого скота, животноводство, фермерские хозяйства. На эти благие цели государство выделяет значительные средства. Однако, когда появляются недобросовестные люди, пытающиеся вывести деньги через фиктивные схемы, это становится очевидным. В результате мы не получаем того эффекта, ради которого государство направляло ресурсы на развитие отрасли. Итог один и тот же: системные проблемы, дефицит, рост цен на продукты. Все это мы, как обычные люди, ощущаем на себе, — рассказала юрист Айдана Нуркеева.

Кадр из видео

Уголовное дело по статье злоупотребления должностными полномочиями в отношении заместителя председателя правления аграрной кредитной корпорации и нанятого им подрядчика было возбуждено еще в июле 2024 года.

Позднее к делопроизводству были приобщены статьи «мошенничество» и «присвоение чужого имущества». В августе 2025-го года по делу был вынесен приговор. Обоих обвиняемых приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

— На системном уровне проблема кроется в сложившейся, к сожалению, модели «воспитания» отдельных менеджеров: войдя в отрасль, они стремятся как можно больше присвоить, рассчитывая, что со временем все «рассосется» и решится само собой. Но этого не происходит. Все, что оформляется фиктивно, рано или поздно становится явным. И данное дело — наглядное тому подтверждение: махинации, начавшиеся еще в 2017 году, были вскрыты лишь сейчас. В итоге мы имеем тот приговор, который вынесен судом, — подчеркнула Нуркеева.

Суд над чиновником

Еще одной громкой историей уходящего года стал суд над бывшим руководителем управления городского планирования и урбанистики главным архитектором Алматы Алмасханом Ахмеджановым и рядом его соучастников, коими стали бывшие начальники отделов, оценщики, представители подрядных фирм. Всем им инкриминировались злоупотребления должностными полномочиями, мошенничество в особо крупном размере, пособничество в хищении и получении взяток.

Данная история началась еще в июле 2023 года с задержания Алмасхана Ахмеджанова. Чиновник подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Задержанию главного архитектора Алматы предшествовало расследование антикоррупционной службы, выявившее цепочку подозрительных согласований, где интересы частных компаний слишком явно совпадали с решениями отдельных чиновников. Вскоре к фигурантам дела присоединились руководители управления городского планирования земельных отношений и связанные с ними оценочные компании.

— На все нарушения просто закрывали глаза. При этом Алматы — сейсмически опасная зона. Насколько мы рискуем, приобретая недвижимость в городе, если знаем, что тот или иной жилой комплекс строился с нарушением требований? В случае чрезвычайной ситуации это может обернуться человеческими жертвами, если хотя бы один из элементов был неправильно спроектирован или построен. В данном деле как раз и говорится о том, что не проводилась надлежащая проверка документации — ни по сейсмостойкости, ни по водоснабжению, ни по системе отопления, — отметила Нуркеева.

Следственные действия по данному делу длились около полутора лет, а общая сумма гражданского иска со стороны Акимата города Алматы составила 6 миллиардов 404 млн тенге.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

В феврале 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор. Алмасхан Ахмеджанов получил 11 лет лишения свободы, экс-глава управления земельными отношениями Ардак Самамбетов 10 лет, экс-руководитель отдела землеустройства Ерлан Жармуханбетов — 14 лет, директор оценочной компании ТОО B& B Assessment Алмазхан Бакиров — 8 лет, а предприниматели Муханбетали Шалкарбеков и Берик Ускембаев — по 5 лет условно.

Финансовые пирамиды в 2025

В одном из предыдущих выпусков программы рассказывалось о громком деле, связанном с финансовой пирамидой «Хас», действовавшей в шести городах Казахстана с 2022 по 2023 год.

Общий ущерб, нанесенный пирамидой, составил около 10 млрд тенге, а ее основатель решением суда, вынесенным в 25 году, был осужден на 12 лет лишения свободы. К сожалению, на месте ликвидированных пирамид ежегодно в Казахстане появляются десятки финансовых пирамид, обещающих гражданам легкие деньги, и в итоге оставляющих их ни с чем.

Только за первые 10 месяцев текущего года в производстве органов финансового мониторинга оказалось 138 уголовных дел в отношении пятидесяти одной финпирамиды. В мошеннические схемы оказались вовлечены 17,5 тысяч вкладчиков, вложивших более 19 млрд тенге.

— Сегодня уровень финансовой грамотности у людей зачастую настолько низкий, что они готовы довериться любому предложению — лишь бы «что-то работало». Они безоговорочно верят обещаниям стопроцентного дохода и спокойно передают свои деньги. На мой взгляд, финансовую грамотность необходимо преподавать со школы: учить детей тому, как правильно распоряжаться средствами, что такое финансовые операции, налогообложение и ответственность за принимаемые решения. Проблема усугубляется тем, что люди видят в соцсетях — в Instagram и других медиа — истории о «мгновенном успехе», где якобы из пяти тенге делают миллиарды. В надежде, что с ними произойдет такое же чудо, многие в итоге остаются у разбитого корыта, — рассказала Нуркеева.

Одной из наиболее громких историй 2025 года в сфере финансовых пирамид можно назвать дело о пирамиде Nazira Gold, действовавшая в Шымкенте и выдававшей себя за компанию по продаже ювелирных изделий. Вкладчикам был обещан ежемесячный доход от 20 до 40% от вложенных суммы за счет прибыли от деятельности компании.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Однако на деле выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, то есть по классической схеме финансовой пирамиды. Всего в данную пирамиду было вовлечено более четырех тысяч человек, а общая сумма собранных средств составила более 16 млрд тенге. Следствие установило, что полученные деньги не инвестировались в законную деятельность, как было обещано вкладчиками, а тратились организаторами на личные нужды: покупку дорогих авто, недвижимости и ювелирных изделий. Деятельность пирамиды была пресечена в марте 2025 года, а уже в октябре суд вынес решение по делу и приговорил девять организаторов к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет.

Помимо этого суд постановил конфисковать денежные средства на сумму 402 млн тенге, 52 автомобиля, частный дом, две квартиры в элитных жилых комплексах, а также 17 кг ювелирных изделий.

Еще одной дерзкой попыткой обвести наивных граждан вокруг пальца стала история пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», новости о которых появились в СМИ еще в начале года. Организаторы — две подруги, давшие пирамидам собственные имена, позиционировали себя в социальных сетях, как успешные предпринимательницы, и предлагали подписчикам вложить деньги под высокий доход, якобы, от участия в тендерах и инвестиционных проектах.

Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанные выплаты — более 90% прибыли за 40 дней. Такой уровень доходности не имел реального экономического основания и соответствовал классической схеме финансовой пирамиды, где выплаты старым участникам осуществляются за счет средств новых вкладчиков.

В результате с сентября 2021 года по июль 2023 в финансовую пирамиду было вовлечено 60 лиц, а общий ущерб составил свыше 490 млн тенге. В конце февраля Астанинский суд назначил организаторам пирамид наказание в виде лишения свободы на сроки 5 и 7 лет.

— Как работает фин-пирамида? Вначале завлекается число количество людей, они готовы нести деньги, потому что видят на страницах Instagram, «успешный успех», как это все прекрасно выглядит. Но очень быстро эта фин-пирамида исчерпывает свои ресурсы по привлечению новых средств и начинает сдуваться, — добавила Нуркеева.

На ряду со множеством пирамид-однодневок в Казахстане существуют и те, кто играет в долгую. Некоторым удается безнаказанно проворачивать свои аферы, ловко маскируясь под легальные предприятия. Одним из таких примеров стала история пирамиды Happy Life Kz, действовавшей на территории Казахстана почти 9 лет. С 2016 по 2024 годы.

Фото: Минтруда

Пирамида существовала под видом продажи биологически активных добавок и якобы сетевого маркетинга. Организатор прикрывала схему реализации дешевых товаров под собственными брендами: лечебное мыло, косметика, шампуни, пищевые добавки. Вкладчиками Happy Life KZ являлись в основном пенсионеры, а сами вклады варьировались от 7,5 тысяч до 2 млн. тенге. Организатор заманивала граждан обманчивыми обещаниями доходов от 10 до 300% за каждого нового участника, которого они приведут.

— Люди несли туда свои последние сбережения — в том числе пенсионеры, которые откладывали деньги для внуков, на жилье или другие важные цели. Они искренне верили, что, вложив сегодня 15 тысяч тенге, уже через месяц получат 60 тысяч, — рассказала Нуркеева.

В мае 2025 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении организатора Happy Life KZ. Женщина признана виновной по части 3 статьи 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Ей назначено 5 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба.

— Существует Telegram-бот «Байка пирамида»: пользователь отвечает на ряд вопросов, после чего система структурирует ответы и проводит своего рода due diligence компании — выявляет наличие признаков финансовой пирамиды. По сути, это результат большой и системной работы Агентства по финансовому мониторингу. За это время специалисты выработали собственный механизм и своего рода тест, позволяющий выявлять проекты, занимающиеся сбором средств и имеющие признаки финансовых пирамид. В результате такие схемы вскрываются, а их организаторы и лица, занимавшиеся рекламой, привлекаются к уголовной ответственности, — напомнила Нуркеева.

Краткий перечень показывает масштаб проблемы, миллиарды тенге ущерба и десятки тысяч обманутых людей. Остается надеяться, что что освещение подобных историй убережет хотя бы часть аудитории от необдуманных шагов в будущем, ведь на место ликвидированных пирамид всегда приходят новые.

Приговоры, вынесенные по терроризму в 2025-м году

2025 год стал одним из самых насыщенных на громкие приговоры по делам о терроризме и экстремизме. На протяжении всего года в разных регионах выносили решение одно за другим, а правоохранительные органы говорили о росте попыток вербовки и пропаганды радикальных идей внутри страны и за ее пределами. В связи с этим Казахстан стал активнее закрывать каналы влияния экстремистских группировок, и это дало свои результаты.

Так летом сразу несколько казахстанцев получили реальные сроки за терроризм или его пропаганду. В Туркестане мужчину, депортированного из-за рубежа, приговорили к восьми годам лишения свободы за участие в деятельности иностранной террористической организации. Другому осужденному, который уже сидел, суд добавил еще 9 лет за покушение на убийство и агитацию радикальных идей за решеткой.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Еще пятерых суды признали виновными в попытках выехать в зоны боевых действий и распространения экстремистских материалов. Их приговоры от 4 до 8 лет колонии строгого режима. В Шымкенте, Атырау и Актобе аналогичные уголовные дела завершились сроками от 6 до 7 лет.

В августе суды сразу нескольких регионов вынесли решение по 12 делам. 11 человек осудили за оправдание терроризма и призывы к религиозной вражде, одного за подготовку выезда за границу для вступления в террористическую группировку.

В ноябре этого года в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, сотрудниками Комитета национальной безопасности было задержано шесть приверженцев деструктивных религиозных течений. По версии следствия они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя.

По данным пресс-службы КНБ, всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.

— Мы уважаем все религии и конфессии, однако в Казахстане в качестве традиционного для мусульман признано ханафитское направление ислама. Иные религиозные учения и литература, не соответствующие этому направлению, в стране запрещены. Это осознанный выбор, закрепленный конституционным строем государства. Нам важно сохранять именно мирное течение ислама — такое, которое не подвержено радикальным влияниям и не связано с экстремистскими идеологиями или деятельностью отдельных группировок, — считает Нуркеева.

Дело Яны Легкодимовой

17 ноября Атырауский суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летней девушки. На скамье подсудимых оказались двое молодых мужчин — 24 и 25 лет. Оглашения решения, затаив дыхание, ждала вся страна.

Речь идет об убийстве Яны Легкодимовой — истории, вызвавшей масштабный общественный и информационный резонанс, сопоставимый с делом Салтанат Нукеновой. Трагедия случилась 18 октября 2024 года: Яна вышла из дома на встречу со знакомым и пропала без вести.

Почти восемь месяцев девушку разыскивали родные и полиция. Тело было обнаружено лишь 20 июня 2025 года на берегу реки Урал. По данным следствия, к преступлению причастны знакомый Яны Ризуан Хайржанов и его приятель Алтынбек Катимов из села Ганюшкино. Оба обвинялись в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору, а также в сокрытии улик.

Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

Суд установил, что преступление было тщательно спланировано и совершено с особой жестокостью. Яну задушили в автомобиле, после чего ее тело и мобильный телефон выбросили в реку. Приговором суда Ризуан Хаиржанов и Алтынбек Катимов были приговорены к пожизненному лишению свободы. Кроме того, суд обязал их выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму около 31 млн тенге.

— Большую роль сыграл общественный резонанс в рассмотрении этого уголовного дела, поскольку убийство действительно шокировало весь Казахстан. Если бы его не было, лично я, как адвокат, не уверена, что был бы пожизненный приговор. Когда судебная система берет на себя такую большую ответственность, что готова, скажем так, проявить такую наивысшую справедливость в рассмотрении подобных уголовных дел, когда действительно вина доказывается на 100%, имеются показания, неопровержимые доказательства, то здесь нужно ставить очень категоричную точку, и не давать возможности этим преступникам выйти на свободу, — рассказала Нуркеева.

Как нашли убийцу спустя 25 лет?

Еще один громкий приговор был вынесен специализированным межрайонным судом по по уголовным делам Западно-Казахстанской области в июле этого года. Уникальность данного дела заключалась в том, что перед уральскими присяжными предстали двое мужчин, обвиняемых в двойном убийстве, совершенном целых 25 лет назад. В декабре 2000 года в Уральске были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями.

Фото: МВД РК

Убийство было совершено в автомобиле. Четверть века дело оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, и лишь спустя годы следователи при поддержке Прокуратуры восстановили цепочку событий и вышли на след подозреваемых. В феврале этого года были задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель убийства.

— Да, бывают расследования, которые длятся годами. Но если они не дают результата, сроки, как правило, приостанавливаются, и дело остается нераскрытым. В данном случае государство, на мой взгляд, сработало достаточно эффективно: во-первых, о преступлении не забыли, во-вторых, удалось выйти на след двух подозреваемых, которые в итоге были осуждены. И справедливость, по крайней мере, в юридическом смысле, восторжествовала. Одно дело, совершенное 25 лет назад, было раскрыто и доведено до логического завершения. Суд поставил в этой истории окончательную точку, — рассказала Нуркеева.

Решением суда мужчины, обвиняемые в двойном убийстве, получили приговор в виде 19 и 15 лет.

2025 год стал показателем того, насколько разными могут быть преступления и насколько одинаковыми оказываются их последствия. Мы увидели, как миллиарды тенге исчезают из государственных программ и карманов граждан, как мошенники годами играют на наивности и финансовой неграмотности людей, как преступления против личности даже спустя десятилетия все все равно находят свой суд. Сегодняшний выпуск — это напоминание о том, что справедливость может быть долгой, сложной, но она все же возможна.