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Экологию, безопасность и транспорт обсудили на Kazakhstan Urban Conference

13 Декабря 2019 14:37
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Экологию, безопасность и транспорт обсудили на Kazakhstan Urban Conference

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на Kazakhstan Urban Conference 2019 состоялась итоговая панельная дискуссия с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключевой темой дискуссии была важность взаимодействия городской администрации с экспертным сообществом, их вовлечения при решении конкретных проблем города, а также процесс обсуждения и подготовки стратегии «Алматы-2050».

Представленная во время форума стратегия «Алматы-2050» создавалась с участием профессионального экспертного сообщества и с учетом мнения общественности.

«Значимость события – принятие наиболее важных решений, которые предопределяют дальнейшее развитие города на определенный период. Мы достигли этого, придя к общественному консенсусу», — сказал Ержан Бабакумаров.


В ходе форума были обсуждены три критические темы, стоящие перед городом Алматы: экология, безопасность и транспорт. Диалог экспертного сообщества и акимата, профессиональное мнение экспертов стали основой для дальнейшего развития города.

«Для чего нужна стратегия? Стратегия должна показать нам приоритеты и пути развития города и показать, чего мы не должны допускать, а чего следует избегать при решении задач», — отметил Ержан Бабакумаров.

Эксперты также высказали свое мнение, поделившись своим опытом в разработке этого документа, отметили сотрудничество с администрацией города.

После обмена мнениями, спикеры панельной дискуссии ответили на вопросы участников форума.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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