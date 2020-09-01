Экологическое образование - это важный аспект – Айгуль Соловьева о Послании Главы государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева рассказала, что ей больше всего запомнилось в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь, она обратила внимание на слова об оптимизации государственного аппарата.

«Вопрос сельского хозяйства… Важно то, что земля не будет продаваться, но она должна быть на рынке – это тоже некий стимул для того, чтобы сельское хозяйство развивалось. Развитие среднего и малого бизнеса - это определение справедливых и конкурентных механизмов, для того чтобы расширить количество участников. По экологии были затронуты Парижские соглашения, усиление административных штрафов и культура, экологическое образование. Это тоже важный аспект», - сказала Айгуль Соловьева.

Отдельно она остановилась на антикоррупционной политике. Собеседница отметила, что антикоррупционная политика и цифровизация - связанные вещи, поскольку прозрачность и открытость процедуры значительно снижают коррупцию.

«Как сказал Президент, будет не человек с бумагами ходить, а данные, поэтому такой акцент - это большой вклад в антикоррупционную деятельность. Кроме того, прямые поручения по тому, как снизить коррупцию, особенно закупки единого окна – тоже будет хороший стимул для экономики», - подчеркнула спикер.

Что касается местного самоуправления, в частности выборности сельских акимов, она вспомнила, что в прошлом своем Послании Президент говорил, что реформы должны быть эффективными, но без того чтобы забегать вперед.

«Теперь прямые выборы - это тоже шаг вперед», - отметила Айгуль Соловьева.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана.



