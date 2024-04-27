Экологический стресс: ученые выявили новые угрозы для Земли

Ученые из международных исследовательских групп выявили новые угрозы, которые представляет для Земли глобальное увеличение средней температуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований РК (ERI).

Как сообщили в ERI, увеличение глобальной средней температуры на поверхности Земли является одним из ключевых признаков антропогенного изменения климата. Тем не менее, этот процесс неоднороден в течение суток, и во второй половине XX века ночные температуры повышались быстрее, чем дневные.

Однако последнее исследование международной группы ученых показало изменение динамики: с 1990-х годов наблюдается более сильное потепление днем. Этот сдвиг указывает на то, что разница в температуре между днем и ночью увеличивается.

— Изначальной целью исследования было подтвердить ранее наблюдаемое явление, когда ночное потепление превышало дневное. Однако выяснилось, что не только прекратилась эта тенденция, но данные, основанные на современных наборах данных наблюдений, указывают на полное изменение этой первоначальной модели потепления за последние три десятилетия, — говорится в сообщении.

Учеными было обнаружено, что большая часть суши (81%) испытала большее ночное потепление в период с 1961 по 1990 год. В последующий период с 1991 по 2020 год произошел сдвиг: на 70% суши наблюдается большее дневное потепление.

— Наиболее вероятным объяснением этого изменения является явление, называемое «глобальным просветлением», которое наблюдается с конца 1980-х годов. Это явление связано с уменьшением облачности, что приводит к большему количеству солнечного света, достигающего поверхности Земли. Это, в свою очередь, приводит к повышению дневных температур и увеличению разницы между дневными и ночными температурами, — пояснили в Институте экономических исследований.

«Глобальное просветление» объясняется сложным взаимодействием между безоблачной и облачной атмосферой, а также воздействием мелких частиц в атмосфере, известных как аэрозоли. Эти аэрозоли могут образовываться в результате естественных причин, а также в результате сжигания ископаемого топлива.

Как отмечают ученые, большая разница температур между днем и ночью потенциально может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, рост растений, благополучие животных и здоровье человека.

— Увеличение разницы между дневными и ночными температурами имеет значительное воздействие на сельское хозяйство. Более высокие дневные температуры способствуют увеличению фотосинтеза и росту растений, но могут вызвать стресс у культур из-за избыточного тепла. Изменения в температурном режиме могут влиять на водный баланс почвы и растений, усиливая проблемы с засухой или избыточной влажностью. Урожайность и качество культур могут страдать из-за неравномерного роста и изменений в содержании питательных веществ. Повышение температур также может ускорить распространение вредителей и болезней, — отмечается в сообщении.

Эксперты Института экономических исследований утверждают, что полученное новое наблюдение подчеркивает важность корректировки стратегий в различных сферах, на которые влияют колебания дневной и ночной температуры. Прежде всего, в сельском хозяйстве необходимо разработать адаптивные методы обработки почвы и управления культурами, чтобы справиться с изменениями водного баланса и урожайностью.