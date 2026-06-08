Экологический ролик по мотивам популярного интернет-тренда сняли в Бурабай

Основой для ролика стал популярный интернет-тренд, вдохновленный вирусной сценой из триллера «Вершина» (Apex, 2026), где герой хаотично танцует под композицию «Go» британской группы The Chemical Brothers. В социальных сетях этот фрагмент используется для демонстрации неожиданных, странных или комичных жизненных ситуаций.

В интерпретации сотрудников национального парка главным героем стал условный турист, оставивший после себя мусор на территории Бурабая. Его преследует не кинематографический злодей, а инспектор национального парка, готовый привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.

— В фильмах от маньяка можно убежать. От ответственности за мусор в национальном парке — нет, — говорится в ролике.

Как отмечают в пресс-службе ГНПП «Бурабай», юмористический формат выбран не случайно. Таким образом сотрудники парка стремятся донести до посетителей простую мысль: отдых на природе невозможен без бережного отношения к окружающей среде.

Проблема остается актуальной. С начала года с территории национального парка вывезено более 600 кубометров мусора. Это сопоставимо с объемом примерно 12 железнодорожных вагонов или около 40 крупных мусоровозов. Большая часть отходов остается после отдыхающих.

В национальном парке напоминают, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. В частности, статья 372 КоАП РК предусматривает штраф за засорение леса отходами и нанесение ущерба землям лесного фонда, а статья 380-1 КоАП РК — за нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий.

По данным ГНПП «Бурабай», с начала года выявлено 75 фактов нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,6 млн тенге. Также зарегистрированы два факта засорения государственного лесного фонда твердыми бытовыми отходами. По данным нарушениям взысканы штрафы на сумму 259 тыс. тенге.

В нацпарке призывают посетителей соблюдать правила поведения на природе и забирать мусор с собой после отдыха.

— Чистота Бурабая зависит не только от работы инспекторов и коммунальных служб, но и от культуры каждого человека, который приезжает сюда отдыхать, — отметили в пресс-службе парка.

Ранее сообщалось, в медцентре УДП РК начали проводить ортопедические операции с использованием робота мирового уровня.