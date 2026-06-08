Ортопедические операции с использованием робота мирового уровня начали проводить в медцентре УДП РК

В больнице Медицинского центра УДП РК начали проводить ортопедические операции с применением роботизированной системы Mako — одной из самых передовых технологий в мировой травматологии и ортопедии, передает Kazinform.

Робот считается флагманом в сфере робот-ассистированной хирургии и используется ведущими клиниками США и Европы. В мире выполнено уже более 1,5 млн операций с его применением, а эффективность и безопасность технологии подтверждены более чем 500 научными исследованиями. Сегодня он установлен более чем в 45 странах и является одной из самых изученных и доказанных систем в ортопедии.

Главная особенность новой технологии ее исключительная точность. Перед операцией создается индивидуальная 3D-модель сустава пациента, на основе которой хирург формирует детальный план вмешательства. Во время операции робот контролирует движения инструмента и помогает хирургу выполнять все этапы максимально аккуратно и предсказуемо, исключая риски неправильно установленного импланта и снижая нагрузку на мягкие ткани. Благодаря этому операции становятся более безопасными, а их результаты — стабильными и воспроизводимыми.

Мировые исследования показывают, что использование данного робота позволяет повысить точность установки имплантов, снизить травматизацию тканей, уменьшить вероятность осложнений и ускорить восстановление пациента после операции. Для пациентов больницы МЦ УДП РК это означает более комфортный послеоперационный период, быстрое возвращение к привычной активности и высокий уровень качества лечения.

Важно отметить что врачи-травматологи больницы прошли обучение и уже приступили к операциям с использованием роботизированной системы.