Экологический проект «Таза табиғат» стартовал  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в преддверии празднования Наурыз мейрамы стартовала реализация национального экологического проекта «Таза табиғат». Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с акиматами областей в ряде регионов организованы акции по посадке деревьев, облагораживанию территорий, очистке родников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект получил начало в Туркестане и продолжился в Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской областях и в городе Шымкенте.

Это стало исполнением поручения Президента страны по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в городах. В рамках акции «Мекенім – жасыл елім» в стране высажено 486 тысяч деревьев, в акции приняли участие 60 тысяч человек. В челлендже «Бұл менің ағашым» учениками школ посажено 39 тысяч деревьев. Задействована 31 тысяча человек.

« Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны обозначил важность улучшения состояния окружающей среды. Общенациональные экологические меры предусмотрены в предвыборной программе партии Nur Otan и в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. В других регионах аналогичные мероприятия пройдут в апреле при установлении благоприятной погоды «, - отметил министр Магзум Мирзагалиев во время проведения акции в Туркестане.

В создаваемом «зеленом поясе» региона, куда с рабочей поездкой прибыл глава Минэкологии, были высажены многолетние саженцы деревьев.« По области имеется 3 млн 131 тысяча га земель лесного фонда, из них покрытая лесом площадь составляет 1 млн 630 тысяч га. В планах до следующего года расширить территорию «зеленого пояса» вокруг Туркестана еще на 3000 гектаров. Для развития лесных питомников каждый год выращиваем 35-40 млн разных саженцев деревьев «, - сообщил аким области Умирзак Шукеев.В соответствии с Комплексным планом, принятым совместно акиматом Туркестанской области и министерством, до 2025 года на территории региона будет высажено 170 000 саженцев общей площадью 110210 га.

В ходе мероприятия с участием ветеранов, казахстанских журналистов и представителей СМИ тюркоязычных стран, собравшихся на Туркестанском международном медиафоруме, были высажены деревья в Ботаническом саду вблизи мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. На фруктовом поле по новой дороге в аэропорт посажены сливы. Благоустроены парки, аллеи и организован субботник.Магзум Мирзагалиев обозначил особое значение проведения акции «Таза табиғат» в городе Туркестане во время празднования Наурыз мейрамы и отметил необходимость сделать проведение акции традиционным.« Священный праздник тюркского мира всегда приносит в каждую местность и каждый дом успех и прославление. Внимание посетителей города, который, благодаря инициативам Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева успешно процветает и развивается, прежде всего, устремлено в атмосферу чистоты и «зеленого пояса». Важно сделать традицией облагораживание и приведение в порядок территорий во время празднования Наурыз мейрамы. Такие акции повышают экологическую культуру населения, формируют бережное отношение к природе. Радует то, что в Казахстане растет число граждан, неравнодушных к проблемам экологии, активно участвующих в таких мероприятиях «, - подчеркнул министр.В масштабах акции в указанных регионах также продолжился проект по очистке территорий от мусора «Бірге – таза Қазақстан». В рамках акции «Таза су айдындары» наведен порядок на береговой полосе рек и озер, проведена очистка родников и оросительных сетей. В национальных парках и других природных территориях состоялось мероприятие «Парктер шеруі».

Напомним, вчера Глава государства в своем поздравлении с праздником Наурыз обозначил важное значение проекта «Таза табиғат».« Еще одна грань Наурыза – бережливость и экологичность. Наш народ всегда почитал природу и жил с ней в гармонии. Расчистка родников, посадка деревьев, облагораживание окружающей среды – это наши исконные традиции, берущие начало в глубине веков. Основная цель реализуемого проекта «Таза табиғат» – продолжение этих благородных дел «,- отметил Президент.