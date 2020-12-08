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Экологические проблемы Алматы обсудили активисты Народной партии Казахстана

Автор:  
Гульзат Сахова
8 Декабря 2020, 14:30
Экологические проблемы Алматы обсудили активисты Народной партии Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Экологические проблемы города Алматы и пути их решения обсудили на круглом столе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К участию круглого стола, организованного Народной партии Казахстана, были приглашены экологи, эксперты, государственные органы и НПО.

В 2019 году Алматы вошел в число 100 самых опасных для экологии городов мира, заняв 95 место. По данным РГП «Казгидромет», атмосферный воздух в Алматы в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения. Индекс загрязнения атмосферы составляет 7 (высокий уровень). Стандартный индекс равен 9 (высокий уровень).

«Автотранспорт остается источником загрязнения атмосферного воздуха, на его долю приходятся порядка 65% суммарных выбросов. Количество стационарных источников выбросов составило 11 877 единиц. Из них значительное воздействие на общее загрязнение воздуха оказывают выбросы предприятий теплоэнергетического комплекса города, таких как ТЭЦ-2», - рассказала доктор PhD, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию, КазНУ имени аль-Фараби Айна Рысмагамбетова.

Кроме того, она затронула вопрос оценки качества воды и экологического состояния малых рек. На территории Алматы общее количество водных объектов составляет 153.

«Вода в открытых водоемах проходит практически через весь город и уже в Турксибском районе на 100% не соответствует нормам по бактериологическим показателям. А также в городе образовано 480 тысяч тонн отходов. Из них переработано 5,7%. Проблема заключается в том, что уровень переработки находится все еще на низком уровне. Отсутствует раздельная технология сбора ТБО. Практически не внедряется проект «zero otdes - ноль отходов», которые стали практиковать в зарубежных странах», - отметила спикер.

По словам руководителя департамента экологии по городу Алматы Конысбека Байедилова, основной экологической проблемой города является загрязнение воздушного бассейна.

«По последним данным прошлого года, атмосфера города загрязнена на 36% энергетическими веществами, 52% - транспортная деятельность, 14% - отопление в частных домах, 2% - доля от производственных очагов. На сегодня работает дорожная карта, утвержденная правительством. Стоит задача по решению таких вопросов, как природные климатические особенности города, непродуваемость города, деятельность автотранспорта, энергетические секторы, которые в совокупности способствуют накоплению и сформированию смога и другие», - отметил он.

В ходе круглого стола председатель комиссии по культурному наследию АГФ ОО НПК Гульдана Нурпеисова, отметила важность прививать среди молодежи экологическое воспитание.

«Экологическое воспитание и просвещение необходимо с детства. Образование в области окружающей среды - это формирование у человека сознательного восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к разумному использованию ее богатств», - сказала она.

Также она озвучила ряд предложений касательно улучшения экологии южной столицы.

По ее словам, учитывая техногенную нагрузку от ТЭЦ в городе Алматы, необходим перевод станции на экологически чистое топливо - газ, которое приведет к минимальному вредному воздействию от выбросов на окружающую среду. На загазованность воздуха города также влияет использование угля жилыми домами для отопления. Необходимо вести запрет на использование угля и административными органами провести мероприятия по газификации данных районов.

«Нужно рассмотреть вопрос по приобретению и введению в эксплуатацию общественного транспорта на компримированном природном газе. Ввести ограничения въезда и движения транзитного транспорта для регулирования уровня дымности. Взять под контроль озеленение на территориях социальных объектов и защитных полос автомагистралей для достижения нормативного показателя площади зеленых насаждений. В свете последних городских событий с участием ТД «Сулпак», считаем необходимым на законодательном уровне запретить порубку зеленых насаждений в городе. Также надо ввести годовой мораторий на выполнение указанных работ. Необходимо досконально выяснить по каждому срубленному за эти 5 лет дереву - обоснованность вырубки, какие приняты компенсационные меры (восстановительные посадки зеленых насаждений) и самое главное их исполнение со стороны вырубщика», - добавила спикер.


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