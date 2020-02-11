Экологические последствия аварии на канализационном коллекторе определяют в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют последствия прорыва канализационного коллектора для экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«В регионе в прошлом году после массовой гибели рыбы в реке Урал была создана межведомственная комиссия, работающая на постоянной основе. В нее входят руководители всех организаций, ответственных за рыбу, экологию. Сегодня утром мы побывали на Черной речке, над которой прорвало канализационный коллектор. Рыба там мелкая, ее мало. Но были отобраны образцы для исследования в лаборатории. Но главное – это вода. Насколько авария повлияла на ее качество? Пробы воды также отобраны», - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садыбекулы.

Проинформировав, что владелец канализационного коллектора – «Атырау обласы су арнасы» в настоящее время вывозит лед, образовавшийся от вышедшей из трубы жидкости. А также откачивает воду в непосредственной близости от места аварии.

Напомним, в Атырау сегодня устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой.

«Канализационный коллектор прорвало в том месте, где он проходит над рекой, которая называется Черной. Мы ночью ходили смотреть, были там в первом часу ночи, утечка продолжалась, временами коллектор даже фонтанировал нечистотами. У коллектора нет резервной, байпасной линии, даже отсутствует кожух, футляр. Приехавшие работники предприятия ничего не могли сделать, так как давление в напорном коллекторе высокое. Насос, качающий стоки, остановить нельзя, он единственный качает из города на поля испарения», - говорит житель Атырау Фархад Махмудулы.

Как сообщил пресс-секретарь КГП «Атырау обласы су арнасы» Азамат Сарсенбаев, утечка на канализационном коллекторе в районе Черной речки устранена. Сотрудники КГП установили хомут на канализационную трубу D500. Сколько нечистот попало в реку, выясняется.