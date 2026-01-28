Экологические и санитарные нарушения выявили на аккумуляторном заводе в Жетысу

Как уточнили в ведомстве, проверка, проведённая в 2025 году, показала несоответствие фактической деятельности предприятия сведениям, указанным при получении экологических документов.

— В представленных 13 февраля 2025 года материалах предприятие указало, что его деятельность не относится к производству и обработке металлов и металлургии, а плавка свинца не осуществляется, — сообщили в департаменте экологии.

На основании этих данных завод был отнесён к объектам III категории, для которых не требуется получение экологического разрешения и установление нормативов допустимых выбросов.

Однако в ходе внеплановой проверки было установлено, что на предприятии фактически велась производственная деятельность, связанная с плавкой и переработкой свинца, а также производством заготовок для аккумуляторов и порошка окиси свинца.

— По результатам проверки установлено, что предприятие осуществляло технологические процессы, характерные для производства и обработки металлов. Такая деятельность относится к объектам I или II категории и подлежит обязательному экологическому разрешению, — отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что предоставление недостоверных сведений привело к неправильной классификации объекта и осуществлению воздействия на окружающую среду без установленных нормативов.

— В отношении ASMA Industrial LTD возбуждены административные производства по части 3 статьи 327-1 и части 4 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений до 10 апреля 2026 года, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии области Жетысу Азамат Тауырбеков.

По его словам, санкции по данным статьям предусматривают административный штраф в размере до 1000 месячных расчётных показателей. Это порядка 4,3 млн тенге.

В департаменте также сообщили, что компания обжаловала результаты проверки, и в настоящее время административные материалы рассматриваются в суде.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля города Талдыкорган сообщили, что ими с 5 по 19 декабря 2025 года была проведена внеплановая проверка предприятия по производству аккумуляторных батарей частной компании «ASMA Industrial LTD».

— По результатам проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям высокой эпидемической значимости, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что такие действия являются нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения». В этой связи предприятию было выдано предписание об устранении нарушений № 94 со сроком исполнения до 1 апреля 2026 года.

— На сегодняшний день компанией устранены нарушения требований санитарных правил, — сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее сообщалось, что в городе Риддер по итогам внеплановых экологических проверок зафиксированы факты загрязнения почв и несоблюдения условий природоохранных требований на горно-обогатительном комплексе.